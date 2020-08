¿Qué equipo ganó el tercer ascenso a la Premier League?

En Goal te contamos cómo se jugó la liguilla de ascenso del Championship 2019-20: los equipos, partidos y resultados rumbo a la final en Wembley.

La Premier League 2019/20 se resolvió con el título del , el perdonazo europeo al y las postreras clasificaciones de y a la Champions. Y pensando en el futuro de la liga inglesa, todavía queda un cupo por definir de cara a la temporada 2020/21 y son dos los candidatos a atraparlo, en un playoff que ya ha terminado con una emotiva final de Wembley que le dio el ascenso a sobre con los dos goles de Bryan tras 120 minutos de drama.

Tras la fase regular del Championship, ascendieron Leeds United (93) -el campeón dirigido por Bielsa- y West Bromwich Albion (83). Brentford (81), Fulham (81), (73) y City (70) accedieron al repechaje, uno que se perdió increíblemente el Forest por su caída final frente al Stoke. En llaves de ida y vuelta, las semifinales se programaron entre el 26 y 30 de julio, en cruces entre The Bees y The Swans (triunfo de los Swans en la ida con gol de André Ayew y remontada) por un lado, y The Corragers (que sacaron ventaja de 2-0 en la ida y les bastó pese a caer de locales) vs The Bluebirds en el otro.

Los partidos:

Semifinales

26/7 Swansea 1-0 Brentford

27/7 Cardiff 0-2 Fulham

29/7 Brentford 3-1 Swansea

30/7 Fulham 1-2 Cardiff

Final a partido único

4/8 en Wembley (sin público al igual que todos los demás)

Brentford 1-2 Fulham