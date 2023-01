El delantero argentino opinó sobre la actitud de Kepa en el penal y habló de su regreso al equipo de Guardiola después del Mundial.

El Manchester City y el Chelsea se volvieron a enfrentar tres días después de empatar en cero por la Premier League. Esta vez el escenario fue la FA Cup y tuvo a Julián Álvarez como uno de los protagonistas, no solo por su gol, sino también por la provocación del arquero Kepa Arrizabalaga en la previa al penal que convirtió la Araña.

¿Qué le dijo Kepa a Julián Álvarez?

Si bien no trascendió lo que le dijo el arquero del Chelsea a la Araña. El delantero del Manchester City se refirió a los "juegos mentales" utilizados por el uno. "Uno trata de hacer lo suyo, a mi no me molesta para nada. Yo trato de estar concentrado en lo mío, ya tenía decidido patear ahí y fue gol".

Getty

Además, Julián Álvarez se refirió al recibimiento de sus compañeros tras consagrarse en Qatar: "Estaban todos muy contentos, me han felicitado y saludado con mucha emoción. Todos sabemos lo que significa ser campeón del mundo, no cualquiera puede lograr eso y es algo con lo que todo jugador sueña. Me tocó a mí formar parte de la Selección Argentina y es muy lindo el reconocimiento".