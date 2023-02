Qué dijo Juan Román Riquelme en Boca: declaraciones y frases destacadas

El vicepresidente del Xeneize brindó una sorpresiva rueda de prensa en el predio de Ezeiza. Bancó a Ibarra y cuestionó la clausura de la Bombonera.

Juan Román Riquelme tenía algo para decir. Por eso, cuando nadie se lo esperaba, el vicepresidente de Boca apareció en la sala de prensa del predio de Ezeiza y decidió improvisar una rueda de preguntas con los periodistas que estaban presentes en el lugar.

En medio de los cuestionamientos hacia el juego que viene mostrando el Xeneize en el arranque del Torneo de la Liga Profesional y luego de que la fiscal Celsa Ramírez decidiera sostener la clausura de la tercera bandeja Sur de La Bombonera, Román salió a bancar a Hugo Ibarra y a meter presión públicamente para que el estadio pueda estar totalmente habilitado de cara al partido del domingo frente a Platense.

La banca a Ibarra

Respecto al entrenador, el dirigente fue contundente: "Tenemos un entrenador en el que confiamos, ojalá que se quede 20 años. Él está contento, esta es su casa y disfruta estar en el día a día. Se lo ve seguro de lo que quiere".

De todos modos, dejó en claro que no está conforme con el nivel actual del equipo: "Tenemos plantel para jugar mucho mejor y no tengo dudas de que lo vamos a hacer, porque estos jugadores se acostumbraron a competir. El primer tiempo con Central Córdoba fue bueno, el segundo, no. Y con Tucumán tuvimos momentos buenos. Pero es lo que va a pasar hasta que encontremos el ritmo normal".

En ese sentido, Riquelme consideró que el largo tiempo sin actividad por el Mundial influyó en el nivel colectivo: "Yo muchas veces pienso como jugador y a mí me costaba mucho volver después de tres meses. Miro todos los partidos y creo que todo el fútbol argentino está sufriendo el parate, ningún equipo juega lindo y es lógico porque se paró mucho tiempo. La pelota te rebota después de tres meses".

La clausura de un sector de La Bombonera

Además de hablar de fútbol, Román se refirió a la sorpresiva clausura de una de las tribunas del Alberto J. Armando por parte de una fiscal que tiene muchos vínculos con la oposición del club. Después de una inspección realizada este miércoles, en la dirigencia esperaban recibir el visto bueno para habilitar esa tercera bandeja, pero por el momento no hubo buenas noticias y habrá que esperar a una nueva revisión que se realizará este viernes.

Sin embargo, Riquelme no cree que la inhabilitación se debe a un problema estructural: "Habría que preguntarle a la fiscal de qué cuadro es, qué se yo… Es la misma que le hizo declarar a mi hijo, me parece. Nosotros sabemos que está todo en regla. Esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado...".

Además, el vicepresidente aprovechó para hacerle un pedido público a la fiscal Ramírez: "Le pido a la señora que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo, de estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa. Lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos como técnico del equipo rival".

Con la política institucional evidentemente metida en el medio de la clausura, el dirigente aprovechó también para avisar que quiere quedarse "20 años" en el club y se mostró muy confiado en ganar las elecciones el año que vien: "¿Si sigo pensando que vamos a ganar 85 a 15? No, ahora es 95 a 5".