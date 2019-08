Entre el Superclásico y su relación con los hinchas: ¿qué dijo De Rossi sobre River?

El italiano contó cómo es su relación con los hinchas del Millonario y les hizo un mimo. Además, se refirió a un posible cruce en semifinales.

Un rato después de que el Beto Alonso le apuntara por una frase que nunca dijo, Daniele De Rossi se refirió a River. Y, lejos de chicanear, el italiano le hizo un mimo a los hinchas y, por supuesto, se refirió a la posibilidad de un Superclásico en las semifinales de la .

"Me frenan en la calle, como los de todos los equipos, y lo hacen con mucho respeto. Me pone contento porque yo vine acá a jugar al fútbol y no a iniciar una guerra", expresó el siempre sensato Daniele, casi como si hubiera escuchado las críticas del ídolo del Millonario.

Por otro lado, habló sobre el posible cruce, aunque fue algo más cauto: "Sería inolvidable, como lo fue la final del año pasado. Es un partido muy caliente que se sigue en todo el mundo. Se para cuando juegan Boca y River, ponen el despertador tarde. Podría ser un gran partido, pero pensar en semifinales es un error porque tenemos que jugar con Liga de Quito...".