¿Qué detiene la venta de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami?

Pizarro reportó a los entrenamientos con Monterrey al no solucionarse temas económicos para su transferencia a MLS.

La salida de Rodolfo Pizarro al futbol de con un contrato millonario con el Inter Miami FC está prácticamente ‘cantada’, sin embargo hay un pequeño detalle que impide se cierre el acuerdo.

Aunque existe una confirmación de palabra luego de que el equipo propiedad de David Beckham decidiera pagar una cifra cercana a los 13.5 millones de dólares por cláusula de rescisión al no haber estado contemplada su salida a la , los impuestos no han llevado a la firma de contrato.

Fuentes cercanas al futbolista canterano del confiaron a Goal que el Inter y Rayados no se han arreglado sobre cuál club pagará el impuesto sobre la renta, misma que no estaba contemplada en el contrato y es algo que el equipo de Grupo Femsa no está dispuesto a hacer, sino el club norteamericano.

La misma mencionó que podría tener un pequeño ingreso por la venta del futbolista debido a que en la pasada transferencia a la Sultana del Norte, los de Amaury Vergara quedaron con un porcentaje del futbolista.

Mientras tanto Rodolfo podrá ser contemplado por Antonio Mohamed para la visita de Rayados al León correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2020 en tanto no se solucione un problema que se trabaja a marchas forzadas.