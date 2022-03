Qué amistosos jugará la Selección argentina antes del Mundial

Entre el 29 de marzo, día en el que Argentina jugó su último encuentro por las Eliminatorias, y el 21 de noviembre, día en el que comienza el Mundial, hay casi ocho meses de diferencia. En ese lapso, el combinado albiceleste quiere aprovechar cada ventana FIFA como sea posible y así disputar amistosos que lo hagan llegar con ritmo a la cita más grande del fútbol.

El próximo encuentro de La Scaloneta será el 1 de junio, en Wembley ante Italia se disputará la Finalissima que cruza a los actuales campeones de CONMEBOL y UEFA. Si bien es de carácter oficial, será la excusa perfecta para medirse ante un rival europeo, puesto que no habrá amistosos contra equipos de esa región hasta el Mundial. Los dirigentes argentinos intentaron coordinar alguna cita, pero el estrecho calendario lo hizo imposible.

Para disputar este trofeo intercontinental, el plantel llegará a Londres entre el 21 y 22 de mayo. Argentina reservó el predio de Watford, donde entrenará y estará a la espera del veredicto FIFA acerca del partido suspendido ante Brasil.

Los argentinos son contundentes ante este tema: no tienen deseos de jugar este encuentro contra la verdeamarela. Mucho menos si finalmente se oficializa un segundo duelo que ya está firmado. Si FIFA decide no llevarlo a cabo, el rival podría cambiar: Jamaica o Irlanda son los nombres que se barajan actualmente. Son países de presente menor pero Lionel Scaloni no quiere desperdiciar la oportunidad de un nuevo amistoso.

El encuentro que está próximo a hacerse oficial es ante México, en septiembre y en Los Ángeles. La confirmación se dilató porque se esperó la clasificación del Tri a Qatar 2022. En esta ventana se busca un segundo rival. Argentina desea un equipo de CONMEBOL o CONCACAF, pero de no ser posible podría darse una revancha ante México en Houston.