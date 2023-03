'Qatar Sports Investments' sondea la posibilidad de comprar al Málaga

Según informa la 'Cadena COPE', antes Al Thani tendría que depositar 9 millones en el juzgado para recuperar el 51% de las acciones

¿Está en venta el Málaga CF? Al parecer, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y ejecutivo de 'Qatar Sports Investments', está negociando para comprar el Málaga CF, según informa el periodista Pedro Morata, de la 'Cadena COPE'. Según esa misma información difundida en la emisora de radio, el jeque Abdullah Al Thani, antes tendría que depositar 9 millones de euros en el juzgado para recuperar así el 51% de las acciones del club y después poder venderlas con éxito a Qatar.

Según apunta "Marca", la opción de la compra del Málaga es una posibilidad, pero que no hay nada concreto por ahora. El diario madrileño asegura que ahora mismo no existe todavía una negociación entre las partes, aunque no se oculta que sí han existido contactos, porque es un proyecto que encajaría. El conglomerado 'QSI' está diversificando sus inversiones este año y sí tendría interés en conocer la situación del cuadro malacitano.

La noticia avanzada por la "Cadena COPE" ha impactado y llamado la atención entre la afición del cuadro malagueño. Eso sí, existe cierto escepticismo sobre que se llegue a ejecutar la compra, aunque sí es cierto que 'QSI' sí está capacitado para llegar a un acuerdo con Al Thani y desbloquear así finalmente la situación del Málaga CF.

El equipo atraviesa serias dificultades deportivas, ya que ocupa ahora mismo la vigésima plaza en la Liga SmartBank, con apenas 26 puntos, estando inmerso en plazas de descenso.