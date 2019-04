Puñetazo del Barcelona al mentón de Europa

El cuadro azulgrana borra al United en Old Trafford, le deja sin rematar a puerta doce años después y se asegura su primer triunfo en este estadio.

EDITORIAL

No se dejó intimidar el a domicilio de un que apenas logró hacerles cosquillas a Ernesto Valverde y los suyos, capaces de secar a los Red Devils en cuanto a remates a puerta. Ni uno solo realizó el cuadro inglés durante los primeros cuarenta y cinco minutos, algo que no había sucedido en los últimos doce años. El United apenas propuso convertirse en una mera molestia para un Barcelona convencido de lograr tanto el control como la victoria en Old Trafford. Y a pesar de no domar del todo el balón sí amarró el triunfo en un estadio hasta el miércoles prohibido, demostrando una vez más que será difícil quitarle la ilusión de recuperar el cetro de la .

Porque Messi y el Barcelona saben a lo que han venido esta temporada. Todo lo que han hecho desde que se estrenaran en la Supercopa de ante el ha sido pensando en alcanzar la final de la Champions League. Tanto el rosarino como Luis Suárez han renunciado, cada uno con distintos motivos, a participar con sus selecciones durante buena parte del año y a estas alturas es algo que ese nota y de qué manera. Valverde les ha rotado a ellos y a los demás durante el año pensando en que sigan siendo los mejores también en los meses de abril y mayo. Visto lo visto no es descabellado pensar que el Barcelona ya es el principal candidato al título.

El triunfo en Old Trafford, por ser el primero, por haber negado el oxígeno a todo un Manchester United en su propia casa, y por haberlo hecho sin haber sufrido ni un solo contratiempo durante noventa minutos -y eso un Sergio Busquets muy lejos de su mejor versión- es un golpe de autoridad incluso mayor que el del sábado anterior ante el , cuando aclaró con dos sopapos -figurados, por supuesto- de Messi y Suárez que la Liga no tiene otro amo que el Barcelona, que también en Europa supo forzar el error del rival después para que el remate del uruguayo a los quince minutos del primer tiempo chocara en Luke Shaw y acabara con el balón en el fondo de la red, un gol que vale su peso en oro y le devuelve al club catalán la confianza y la moral que se erosionaron a lo largo de los últimos años ante el Atlético, la y la .

Pero el Barcelona sabe a lo que ha venido este año. Messi no esconde desde el primer día del curso que el gran objetivo no es otro que "esa copa linda y deseada" que ha levantado en cuatro ocasiones. Valverde ha logrado convencerle de que, aunque lo pareciera en muchos capítulos de su historia en común, ni él ni el Barcelona son invulnerables. El rosarino y su Barcelona han aceptado la madurez y eso les ha hecho, si cabe, más fuertes aunque en el fondo siga siendo aquel chaval que lloraba cuando se lesionaba. Porque a pesar de contar con treinta y un años y de la década que él y sus compañeros han regalado a la afición barcelonista, en su madurez Messi sigue demostrando la ilusión de un niño que debuta con el equipo de su corazón. Solo así puede entenderse la presente temporada. Y puede ser histórica.