Rothen culpa a Pochettino por la salida de Lionel Messi: "Nunca ha sido así con las otras estrellas"

Más que el gol decisivo de cabeza de Icardi o los huecos en el juego del PSG, fue la salida de Lionel Messi lo que llamó la atención del mundo del fútbol durante el partido ante el Olympique Lyonnais de la noche del domingo. Evidentemente descontento por ser reemplazado (75'), el argentino hizo un puchero hacia su entrenador en el momento del cambio. En las ondas de RMC, Jérome Rothen acusó a Mauricio Pochettino de haberse disparado en el pie.

"Hubo un malentendido total. Lo vimos, Lionel Messi quería quedarse en el campo. Pochettino tomó su decisión en su corazón y consciencia, y lo encuentro inapropiado por su parte pues nunca ha sido así con las otras estrellas del equipo. Desde que llegó, siempre dejó en el terreno de juego a Neymar o Mbappé incluso en malos partidos. Siempre los ha protegido a diferencia de otros jugadores como Di María, Paredes e Icardi", explicó el ex mediocampista de PSG.

"Entonces llegó Lionel Messi, que en cuanto a estatus y aura es muy superior a Neymar y Mbappé. Lionel Messi está en un estatus especial: es Lionel Messi de quien hablamos, el mejor jugador de fútbol del planeta de varias generaciones juntas. Cuando lo tienes en tu plantilla, debes gestionarlo como el mejor del mundo, con todo lo que eso representa. Debes evitar malentendidos con tu mejor jugador, y es posible que ya los tenga especialmente después de su primera titularidad en el Parc des Princes", agregó el comentarista de RMC.

"Pochettino va a alienar a su mejor jugador"

"Hay tantas señales que no son buenas: es un gran error de Mauricio Pochettino, que debería heberlo dejado en el campo. No sé lo que quiso hacer. ¿Quería marcar su territorio? Espero que no, porque así estaría completamente loco. Vas a poner a tu mejor jugador en tu contra. Este tipo de situaciones deja huellas, y la imagen es terrible. Cometió un grave error. Pochettino se equivocó", concluyó Rothen.

La opinión no la comparte Eric Di Meco: "Me gustaría tener la lista de jugadores que tienen derecho a salir en este caso. Lo de Pochettino fue un win-win, porque le envió a su vestuario un mensaje mostrando que 'no hay estatus'. Él es el jefe y consiguió la victoria con sus cambios, al hacer ingresar a Icardi. Quiero decirle 'Bravo'. Los jugadores deben respetar al entrenador".

Hasta que la polémica ceda, la presencia de Lionel Messi es incierta de cara al próximo encuentro de Ligue 1 contra el Metz según la información de Goal. El argentino recibió un golpe en la rodilla contra el Olympique Lyonnais y aún se quejaba el lunes. Una cosa es cierta, la salida de Lionel Messi ha provocado mucho ruido y puede dejar huellas, pero Mauricio Pochettino debe recuperarse rápidamente.