PSG: Marco Verratti admite que el Barcelona quiso ficharle en 2017

El mediocampista italiano reconoce el interés azulgrana de hace dos años y no oculta que pensó en mudarse al Camp Nou.

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, aseguró este martes que, en el pasado, evaluó una propuesta para ser nuevo jugador del FC .

En una entrevista concecida a Radio Monte Carlo (RMC Sport), el internacional italiano confesó que en 2017 el club catalán quiso ficharle, pero que finalmente él decidió renovar con los parisinos.

Preguntado en RMC Sport acerca de ese interés azulgrana hace dos años, Verratti admitió que “el Barcelona me propuso algo diferente y creo que es normal pensarlo por unos momentos”.

Por otro lado, Verratti dijo que cuando llegó al en 2012, procedente del Pescara, le preguntó a Leonardo y Ancelotti si le conocían. "No creo que me conocieran mucho y sé que pidieron información sobre mí en . Es una historia extraña: siempre digo que en el fútbol también necesitas suerte“, explicó.

Por último, Verratti se refirió a su vida privada y a las críticas que genera: “Quien juega al fútbol es alguien como muchos otros. Y no hacemos nada especial. Puedo salir como cualquier otra persona. Si tengo un día libre salgo, pero hubo un momento en que si salía y me reconocían todo se convirtió en ‘Marco Verratti sale todas las noches’. Y no es así en absoluto“.