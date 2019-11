La 'provocación' de Efraín Álvarez a Brasil: "les vamos a ganar"

El volante del LA Galaxy de la Major League Soccer no se mordió la lengua a la hora de expresar su confianza.

Efraín Álvarez no se esconde ni dentro de la cancha ni fuera de ella. Así lo demostró al entrar de cambio en la semifinal del Mundial Sub 17, contra , y marcar el gol del empate, y también cuandó falló el penalti pero no huyó e incluso buscó a los medios para ofrecer su versión del porqué lo cobró 'a lo Panenka'. Tampoco en dudó en mandarle un mensaje a , su próximo rival en la definición.

"(Da igual) el oponente que toque, vamos a ganarle", respondió cuando le preguntaron sobre qué adversario prefería para el duelo antes de que los locales remontaran a tras ir abajo por dos tantos en el tablero.

Acerca de qué le llevó a patear el lanzamiento desde los once pasos así, respondió: "Pensé que el portero no se lo iba a esperar por ser el primero, pero mis compañeros me respaldaron. Después pensé por qué hice eso, pero ahorita ya estoy contento".

El Tri se medirá al cuadro anfitrión el domingo en el Estadio Walmir Campelo Bezerra, igualmente conocido como Bezerrao. Los de verde, blanco y rojo van por su tercer trofeo de la categoría; mientras que la Verdeamarela busca su cuarto.