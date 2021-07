Los primeros meses, la clave para la consolidación de Macías en Europa

El canterano de Chivas deberá cumplir desde el día 1 con el Getafe para buscar consolidarse en el club.

José Juan Macías es un delantero con olfato de gol, sin embargo, para llegar a ello deberá trabajar desde el día uno con el Getafe CF de España, club que le abrió las puertas del Viejo Continente.

Por la percepción que se tiene de Macías desde sus inicios en la cantera de las Chivas, uno de los factores para el éxito deberá ser el acoplamiento al grupo, algo que le rindió frutos durante su paso con el León que lo convirtió en el mejor goleador mexicano en su estancia con la Fiera.

Y es que JJ dejó de lado el sueño olímpico por preferir viajar de inmediato con su nuevo equipo, reportarse a las pruebas médicas y ponerse a las órdenes del entrenador Míchel, a quien conoce por su gestión al frente de los Pumas de la UNAM y que lo conoce por su capacidad goleadora. La labor del futbolista tapatío deberá iniciar desde las bases.

En la última temporada de LaLiga, los Azulones terminaron en el décimo quinto puesto de la clasificación con 38 puntos en 38 encuentros donde únicamente pudieron marcar 28 goles a favor por 43 goles recibidos. Ahí es donde deberá entrar Macías a dar un giro a los resultados deportivos.

Serán diez días de entrenamientos donde el seleccionado nacional deberá mostrar sus condiciones en las canchas del equipo en la entidad de Madrid para después buscar probarse frente al UD Ibiza en el primer amistoso y enfrentarse posteriormente al Rennes de Francia, Atromitos, Fuenlabrada y tener su último compromiso de preparación ante el Besiktas para el debut el próximo 13 de agosto frente al Valencia en el Estadio de Mestalla.

Previo a su llegada a Chivas, José Juan la había ‘roto’ con el León de Ignacio Ambríz, sin embargo la historia fue distinta en su segunda etapa con el Rebaño donde influyeron diferentes factores para que no encontrara su mejor nivel: desde la pandemia de coronavirus, el no recibir balones, un positivo de COVID-19 hasta no acoplarse al momento del equipo.

Profesionalmente con León y el Guadalajara, marcó 42 goles en 115 encuentros, participando en siete mil 339 minutos. Con Selección anotó 25 tantos en la mayor y divisiones inferiores en 29 encuentros por lo que su efectividad frente a la portería rival no ha sido puesta en ‘tela de juicio’.

“Es un chico con muchas inquietudes de querer trascender. No tengo la menor duda de la calidad y la capacidad que va a triunfar porque tiene una cabeza fuerte, no me queda más que desearle lo mejor, el otro día hablé con él, me dijo ‘cuando asciendas nos enfrentaremos’, la verdad que me da mucho gusto por él, es un chico que le fue muy bien con nosotros, después parecía que como que no se le daba el chance, hoy con la gran ayuda de Míchel llega a Getafe”, dijo Ignacio Ambríz, ex técnico de JJ en el León y nuevo director técnico del Huesca de la Segunda División de España.

El estado anímico será clave para que Macías pueda brillar con el Getafe, donde deberá encontrar su mejor momento en los primeros meses con el equipo para así poder cumplir, convertirse en su referente y que se ejerza la opción de compra para que haga una larga carrera en el Viejo Continente. Los primeros pasos ya los dio al amarrar su presente en España, ahora será cuestión de lo que presente en el terreno de juego para que llegue la recompensa.