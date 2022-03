Primera RFEF: Garantizan a los clubes que cobrarán los derechos de televisión

¿Qué está pasando con la Primera RFEF? ¿Se podrán ver los partidos en directo por alguna plataforma? ¿Si los clubes no cobran verán afectados sus presupuestos? Estas son algunas de las preguntas que más inquietan a muchos clubes españoles. La RFEF mantuvo una cumbre de urgencia con los 40 clubes de Primera RFEF, para solucionar el conflicto. ¿Qué ha sucedido? Pues que hay un gran problema con los derechos de TV. "Fuchs" ha anunciado que rompe con "Footters", tenedora de los derechos de la categoría. "Fuchs", a través de un comunicado, alega que no ha cobrado el dinero estipulado por parte de "Footters", que niega la mayor. Es decir, que ahora mismo no se tiene claro si se podrán ver los partidos de Primera RFEF o no. "Fuchs" ha dejado caer que ofrecerá, de manera gratuita en su página web, la señal de los partidos de la categoría que, por cierto, lleva el nombre de "Footters".

RFEF garantiza a los clubes que cobrarán su dinero

No obstante, la RFEF ha decidido asegurar a todos los 40 clubes de la categoría que cobrarán los ingresos por derechos de televisión para la presente temporada 2021-2022. Cabe señalar que ya se han abonado dos de los tres plazos de pagos que estaban estipulados. Según afirma el periodista Ramón Fuentes en "Mundo Deportivo", de no solucionarse esta situación, la solución pasaría por sacar a concurso los derechos audiovisuales de la categoría a partir de la próxima temporad, ya que esa es una potestad que corresponde a la RFEF, gestora de los derechos audiovisuales de la competición.

Asociación de 5 clubes y advertencia de la RFEF

Por otro lado, hay 5 clubes de la categoría que han constituido una asociación denominada "Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional". Ahí estarían DUX Internacional de Madrid, Balompédica Linense, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda y Linares Deportivo. Según publica "Mundo Deportivo", la RFEF ha exigido a esta Asociación la disolución en las próximas 48 horas bajo la amenaza de dejarles fuera de las ayudas que el estamento federativo ofrece a los clubes de la categoría. Si no desisten de su idea inicial, la RFEF incluso podría estudiar su posible exclusión de la competición para la próxima temporada.