Previa, partidos y horarios de la novena jornada de la Premier League en DAZN

Los líderes visitan Old Trafford para seguir con su invicto. El Manchester City, por su parte, juega en Selhurst Park contra el Crystal Palace

Sábado 19 | 13:30 | -

Tras su derrota frente al la pasada jornada, el suma cuatro consecutivas (segunda peor racha desde 2005). La continuidad de Marco Silva al frente de los Toffees se complica partido tras partido, ya que únicamente han logrado 8 puntos a estas alturas, colocados en puestos de descenso. Para lograr la victoria, se aferran una vez más a Richarlison. La estrella brasileña, que viene de cuajar una gran actuación con su país en el parón de selecciones, suma 2 goles, siendo el máximo anotador junto a Calvert-Lewin.

En frente, el West Ham de Manuel Pellegrini, situado apenas a dos puntos de los puestos de Europa. Los Hammers cuentan con un Sébastien Haller en forma, que suma 4 goles, siendo la principal referencia ofensiva de su equipo, junto a Yarmolenko.

Sábado 19 | 16:00 | Bournemouth - Norwich

El conjunto de Dean Smith busca prolongar su buen estado de forma tras la goleada frente al (1-5), y lograr la segunda victoria consecutiva de la temporada. Los Villanos no han perdido nunca un partido como locales frente al en ninguna competición, venciendo ocho de los once duelos entre ambos, junto con tres empates.

Cuentan con uno de los jugadores más en forma del campeonato, Anwar El Ghazi. El holandés ha repartido más asistencias (8) en liga que ningún otro jugador de cualquier equipo en 2019. Además, ha participado directamente (1 gol – 3 asistencias) en los tres últimos partidos de campeonato.

Por su parte, el Brighton llega tras derrotar de manera contundente al , en su victoria más abultada en el último año en la Premier League.

Sábado 19 | 16:00 | - Brighton

Duelo apenas disputado en la historia de la Premier League. El único enfrentamiento previo entre ambos equipos, disputado en Dean Court, en enero de 2016, acabó con amplia victoria para los locales (3-0).

Ambos equipos son los únicos de la Premier League que todavía no han conseguido dejar su portería a cero esta temporada. De hecho, el Norwich ha concedido más goles que cualquier otro equipo (21).

Si hay dos protagonistas en este duelo, son Callum Wilson y Teemu Pukki. Ambos delanteros son las principales referencias ofensivas de sus respectivos equipos, anotando la mayor parte de los goles, aportando con ello puntos clave para lograr los objetivos marcados por los clubes.

Sábado 19 | 16:00 | - Newcastle

Tras un inicio bastante dubitativo, parece que Frank Lampard ha conseguido su bloque de jugadores de confianza. Suma cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones y nueve de los últimos doce puntos en Premier League. Gran parte del mérito la tiene Tammy Abraham. El delantero de los Blues es el primer jugador británico en marcar al menos 8 goles en sus primeros 8 partidos de campeonato, tras Wayne Rooney en la 2011-2012 (9).

Reciben en Stamford Bridge a un Newcastle con necesidad de puntuar. Pero las estadísticas juegan totalmente en su contra ya que han salido derrotados en sus últimas seis visitas al Chelsea, anotando únicamente 3 goles y encajando 17. Además, el Newcastle ha ganado únicamente un partido como visitante en las 25 últimas visitas.

Sábado 19 | 16:00 | Leicester - Burnley

De revelación a candidato. La actual situación del Leicester podría etiquetarse así. Y es que el conjunto de Brendan Rodgers, que empezó la temporada como sorpresa, está asentado en puestos de

y con solamente dos derrotas en su casillero (frente a y ). Su estrella James Maddison es duda para el choque por un proceso gripal. Presencia segura es la de su principal referencia ofensiva, Jamie Vardy, que suma 10 goles en sus últimos 10 partidos como local en Premier League. En 2019 solamente Sadio Mané (15), y Sergio Agüero (12) han anotado más que el delantero de Sheffield.

Por su parte, el Burnley ha logrado 8 de los últimos 12 puntos, lo que le ha colocado a tan solo dos puntos de posiciones europeas.

Sábado 19 | 16:00 | Tottenham -

El Tottenham está siendo una de las decepciones de este inicio de temporada en la Premier League. Tras una campaña 2018/19 excepcional, los de Mauricio Pochettino solo han ganado dos de los últimos cinco partidos del torneo doméstico y navegan en la novena plaza de la clasificación, fuera de los puestos europeos.

Esta jornada reciben al Watford, que precisamente es otro de los equipos que no está cumpliendo con los objetivos en estas primeras fechas. Con cambio de entrenador de por medio, los Hornets son colistas y además han perdido los últimos nueve encuentros oficiales frente a los Spurs cuando éstos jugaban en casa.

Sábado 19 | 16:00 | Wolverhampton -

Después de encadenar una serie de malos resultados en las primeras jornadas de Premier League, el Wolverhampton de Nuno Espírito Santo está remontando poco a poco tras encadenar dos victorias consecutivas, una racha que puede seguir aumentando si logra vencer en el Molineux al Southampton, que pelea por no caer en la zona de descenso.

Históricamente los Saints han sido un durísimo rival para los , ya que a pesar de que los locales han ganado sus dos últimos enfrentamientos en casa ante ellos, los nueve anteriores fueron positivos para el Soton, arañando cinco victorias y cuatro empates.

Sábado 19 | 18:30 | -

Después de la sorprendente derrota en el Etihad Stadium ante el Wolverhampton, el Manchester City vuelve a la acción tras el parón internacional con ganas de arañar puntos al Liverpool en la carrera por el título. Los de Pep Guardiola visitan Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace, una de las revelaciones de este inicio de temporada.

Los Eagles lograron imponerse a los Citizens el pasado mes de abril de 2015, pero desde entonces han encadenado cuatro partidos en casa sin ganar al vigente campeón de la Premier League. Además, Londres es una ciudad propicia para que el Manchester City logre los tres puntos, habiéndolo hecho en nueve de las últimas diez ocasiones en las que han jugado en la capital.

Domingo 20 | 17:30 | Manchester United - Liverpool

Old Trafford acoge el derbi de por excelencia, el Manchester United – Liverpool. Con la soga al cuello, Ole Gunnar Solskjaer y los Red Devils tienen la imperiosa necesidad de empezar a sumar de a tres con cierta regularidad si no quieren ver cómo sus rivales empiezan a asentarse en la zona Champions. Los Reds, por otra parte, siguen contando sus partidos por victorias, ocho de ocho para los de Merseyside.

El Manchester United suma cinco partidos consecutivos sin perder en el Teatro de los Sueños cuando reciben al Liverpool, la racha más larga en este sentido desde que encadenaran diez entre los años 1991 y 2000. Precisamente una de aquellas victorias mancunianas llegó en el año 1996, la última vez que el Liverpool acudió como líder de la liga inglesa.

Lunes 21 | 21:00 | -

El Arsenal, que suma cinco jornadas consecutivas sin perder, visita Bramall Lane para enfrentarse al Sheffield United, que parece haberse acoplado de maravilla a la Premier League en la temporada de su regreso a la élite tras sumar dos victorias y encaramarse a la decimotercera posición de la clasificación.

Históricamente los Gunners no han tenido facilidades en el estadio del Sheffield United, y es que en las últimas cuatro visitas no han logrado ganar, aunque es cierto que es una plaza que no visitan desde el pasado año 2006, aunque también es cierto que los Blades han caído derrotados en sus últimos tres partidos como locales.

