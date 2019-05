Presidente del Porto confirma que no le llegaron al precio a Héctor Herrera

El volante pretendía cobrar mucho más de lo que percibe actualmente; ahora se marchará a otro lado.

Ahora sí es un hecho: Héctor Herrera no continuará en el Porto por el tema económico cuando semanas atrás parecía que ambas partes podían alcanzar un acuerdo. El presidente del cuadro portugués, Pinto da Costa, sostuvo que el presupuesto no alcanzó para satisfacer las necesidades del mexicano.

"No tuvimos la capacidad de pago, ya que el (pago para el) jugador de futbol debe ser otorgado por la junta directiva, pero se trata como en cualquier país en relación con el pago de impuestos. Teníamos dos posiciones: o no jugaba más o jugaba. Confiamos en su valor y continuó jugando como si el contrato no influyera, y no influyó. No puedo obligarlo a renovar, ni puedo pagar lo que no podemos”, reveló a O'Jogo.

Ahora, esto, además del pasaporte comunitario, le abriría las puertas a HH del Atlético de Madrid o cualquier otro conjunto interesado en sus servicios. Encima, cabe recordar, no disputará la Copa Oro 2019 para, precisamente, realizar pretemporada y pelear por la titularidad desde un inicio.