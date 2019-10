Presidente de Dimayor no estará en la reunión con Acolfutpro para tratar el tema del paro

La Asociación de futbolistas profesionales suspendió provisionalmente el cese de actividades, pactado inicialmente para la fecha 20.

El futuro del cese de actividades por parte de los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano se definirá este viernes 1 de noviembre en la reunión que tendrán los representantes de Acolfutpro con el Ministerio del Trabajo, la FCF y los clubes.

Sin embargo, en dicha reunión no estará presente la Dimayor, tal como confirmó el presidente del ente Jorge Enrique Vélez en diálogo con Caracol Radio.

"No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo . Al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó. No tengo autorización de ir a temas laborales de equipos, eso no es función de Dimayor", explicó.

Cabe resaltar que Acolfutpro había confirmado el cese de actividades para la fecha 20, pero decidió aplazarlo para el próximo 3 de noviembre dependiendo de lo que pase en la reunión donde se expondrán la peticiones de los futbolistas.