Presidente de Colombia avisa cuando podría regresar la Liga BetPlay I-2020

La Dimayor estudia varias opciones para poder terminar el Apertura 2020 de la mejor manera, teniendo en cuenta las nuevas fechas libres y la orden del Gobierno Nacional de suspender todas las actividades y las concentraciones masivas, incluyendo el fútbol, hasta el 30 de mayo.

Iván Duque, presidente de la República de ha sido muy claro a la hora de tocar el tema de las grandes concentraciones de público y descartó que, en el corto plazo, los ciudadanos puedan volver a conciertos, discotecas y partidos de fútbol.

"Después del 27 no vamos a ir al estadio, no va a haber fútbol, no podemos esperar volver a conciertos, ni a bares ni a discotecas, vamos a tener que dejar muchas de esas prácticas de nuestra vida social a un lado" Presidente @IvanDuque