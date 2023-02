Presentación de Matt Doherty con el Atlético de Madrid, en directo: TV, vídeo streaming y todas sus palabras y declaraciones en rueda de prensa

El jugador atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa como jugador colchonero tras ser presentado.

Matt Doherty, el segundo refuerzo invernal tras la llegada de Memphis Depay, ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid en la sala de prensa del Cívitas Metropolitano. Como es habitual en estas ocasiones, el presidente colchonero, Enrique Cerezo, fue el encargado de ejercer las labores de maestro de ceremonia

La bienvenida de Enrique Cerezo

El dirigente rojiblanco tuvo unas palabras de bienvenida para el nuevo jugador del club: "Matt, no sé si sabes que eres el primer jugador irlandés que juega en el Atlético. Todos te ayudaremos para que tengas una rápida adaptación al fútbol español y al club".

Las palabras de Doherty

El defensa, que también escuchó la bienvenida del ex jugador y ex director deportivo del Atlético de Madrid, Miguel Angel Ruiz, contestó a las preguntas de los periodistas y se refirió, en primer lugar a la gestación de su fichaje y la imposibilidad de decir no a una oportunidad como ésta. Por cierto, han llamado mucho la atención, varios tuits de 2016, en los que Doherty expresaba su admiración y apoyo a los rojiiblancos y esa referencia no podía faltar en su primera comparecencia como jugador del club: "Llevo tiempo apoyando a este equipo. Me gusta el ambiente de familia. Cuando me llegó la oportunidad no podía decir que no"

El estilo de juego de los de SImeone, es algo que siempre le ha llamado la atención: "En Inglaterra no se habla muy bien de su estilo de juego, pero los futbolistas sabemos que hay más de una manera de jugar"

Doherty, que ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros, ha cruzado también sus primeras palabras con el Cholo: "No habla mucho inglés" así que ese primer contacto ha sido breve. Lo que si tiene claro el irlandés es que viene para sumar desde el minuto uno: "Estoy fuerte, puedo jugar en la derecha, en la izquierda y en el centro. Voy a trabajar todo lo posible par él y para el club. Estoy listo para ayudar al equipo".



El ex de los Spurs tiene un objetivo: "Mejorarme a mi mismo, trabajar con un técnico de talla mundial ya es una suerte para mi". Y sobre su futuro, cree que puede vestir de rojiblanco más allá del treinta de junio: "No tiene que ser el final. Si lo hago bien,, veremos qué pasa después".



Y con esa declaración de intenciones y tras posar con su nueva camiseta en la que llevará el número 12, se marchó Matt Doherty, un refuerzo que llega sin hacer apenas ruido y que sueña con ser, para el Atlético de Madrid, mucho más que un simple parche temporal.