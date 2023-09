Premios The Best 2023-2024: cuándo se entrega, candidatos a mejor jugador y entrenador y ganadores anteriores

El mayor premio otorgado por la FIFA ya tiene sus nominados. Conócelos a todos aquí.

Ya conocemos a los finalistas de los Premios The Best 2023. Estos galardones de la FIFA vivirán una nueva entrega en la que se reconocerá a los y las mejores futbolistas del planeta, al tiempo que se otorgarán otros premios en diferentes categorías.

Las listas siempre traen polémicas, pero la verdad es que no ha habido sorpresas. La selección de candidatos se dio a partir del rendimiento de cada jugador en las diferentes ligas del mundo en el periodo transcurrido del 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 para las categorías de mejor jugador, entrenador y portero masculino. En lo que se refiere a los mismos premios, pero en el balompié femenino, abarca del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, para considerar el Mundial de mujeres.

¿ CUÁNDO SE ENTREGA EL PREMIO THE BEST 2023?

Aún no está confirmada la fecha de entrega de los premios The Best. Con el anuncio de las nominaciones, se podrán votar a los candidatos en la web de FIFA a partir del 14 de septiembre.

NOMINADOS A THE BEST 2023

Julian Alvarez (Manchester City/Argentina)

Marcelo Brozovic (Inter/Al Nassr/Croacia)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Alemania)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Rodri (Manchestr City/España)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Georgia)

Kylian Mbappe (PSG/Francia)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami/ Argentina)

Victor Osimhen (Napoli/Nigeria)

Declan Rice (West Ham/Arsenal/Inglaterra)

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

GANADORES ANTERIORES DE THE BEST

Masculino Femenino 2016 Cristiano Ronaldo Carli Lloyd 2017 Cristiano Ronaldo Lieke Martens 2018 Luka Modric Marta 2019 Lionel Messi Megan Rapinoe 2020 Robert Lewandowski Lucy Bronze 2021 Robert Lewandowski Alexia Putellas 2022 Lionel Messi Alexia Putellas

CANDIDATOS A MEJOR ENTRENADOR

Masculino Femenino Pep Guardiola (Manchester City) Peter Gerhardsson (Suecia) Simone Inzaghi (Inter) Jonatan Giraldez (Barcelona) Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham) Tony Gustavsson (Australia) Xavi Hernández (Barcelona) Emma Hayes (Chelsea) Luciano Spalletti (Italia) Sarina Wiegman (Inglaterra)

GANADORES ANTERIORES