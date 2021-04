Pratto volverá a River: ¿qué será de su futuro?

Sin lugar en Feyenoord, el Oso debe volver al Millonario, donde tiene contrato hasta 2022. Sin embargo, Gallardo no lo tiene en sus planes. ¿Vélez?

A sólo meses de haber dejado River para ponerse la camiseta del Feyenoord, el futuro de Lucas Pratto nuevamente es una incógnita. A sus 32 años, uno de los héroes de la final de Madrid, por quien los de Núñez pagaron 14 millones de dólares a Sao Paulo (la compra más cara de la historia del club), se fue a Europa en busca de la continuidad perdida en el Millonario, pero no lo consiguió y en junio debe regresar ya que se encuentra a préstamo en el conjunto holandés.

Con contrato en River hasta mediados del 2022, su permanencia en Núñez dependerá pura y exclusivamente de Marcelo Gallardo. "Pratto va a volver a River. Su salida fue consensuada porque tenía pocos minutos y un sueldo muy alto. Pareciera que él se quería ir, pero en realidad él quiere quedarse a vivir. El préstamo es hasta junio y desde junio le quedará un año de contrato en River, por lo que volverá como corresponde", explicó Gustavo Goñi, representante del Oso, en declaraciones a TyC Sports.

"Si (Gallardo) no lo tiene en cuenta, supongo que se lo dirá y ahí veremos con la dirigencia qué hacemos con el año de contrato que le resta", señaló el agente, y agregó al respecto: "La relación entre ellos es buena. Pratto es un agradecido a Gallardo por la fuerza que hizo para que él llegara a River. También siente que le retribuyó la confianza destacándose en la final más importante de la historia del club".

Desde su arribo a Países Bajos a principios del 2021, Pratto contó con muchas menos oportunidades de las que se preveía que iba a tener; apenas jugó 6 partidos con la camiseta del club de Róterdam y sólo fue titular en la mitad, no pudiendo convertir todavía ningún gol. "Cuando vino la pandemia, como la oferta venía de Europa, decidimos aceptarla. Las cosas no están saliendo como esperábamos, ni siquiera el director deportivo del club sabe por qué no lo meten si el técnico dice que está en un nivel alto al igual que el resto del plantel", indicó Goñi.

LOS POSIBLES DESTINOS PARA EL OSO

Según informaron en TyC Sports, Gallardo no va a tener en sus planes a Pratto, por lo que el atacante muy probablemente deba buscar nuevos horizontes para continuar su carrera. A menos que llegue una oferta inesperada que satisfaga a River y al futbolista, su representante tendrá que negociar con la dirigencia la rescisión de su contrato. ¿Posibles interesados en el Oso? El primero -y por el momento el único- en la fila es Vélez, club donde jugó entre 2012 y 2014 y dio tres vueltas olímpicas.

A comienzos del 2020, el propio Pratto habló de sus ganas de volver en algún momento a Liniers. "El club y la gente se merecen que yo aunque sea un año vuelva a Vélez y ojalá se pueda dar. Es muy difícil decir 'Voy a volver a Vélez'. Me gustaría seguir acá en River hasta que me echen, como lo dije siempre, y después el día de mañana, para terminar, jugar uno o dos años en Vélez", explicaba el Oso, en declaraciones a Perfil Bulos.

Recientemente también se lo relacionó con un posible retorno a otro de sus exequipos: Universidad Católica. En TNT Sports Chile aseguraron que el delantero está en carpeta de los Cruzados y que la dirigencia haría un esfuerzo económico para repatriarlo.