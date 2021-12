El Porto y el Atlético de Madrid se jugarán este martes el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo español no depende de sí mismo, pues aun ganando en Do Dragao podría quedarse fuera. Para asegurarse su sitio en el sorteo de octavos deberá ganar y que el Milan no gane o ganar por un gol más que los italianos, si es que estos logran imponerse al Liverpool.

Por su parte, el cuadro luso sí depende de sí mismo. Ganando se asegura el billete a octavos y si empatan dependerán del Milan: si los italianos no ganan, también estarán en octavos de final.

Reacciones del partido

Aquí podrás seguir las reacciones tras el partido...

Porto vs. Atlético Madrid en directo

Hola amigas y amigos de Goal.com. Bienvenidos a la sexta jornada de la Champions League 2021-2022, en la que se enfrentarán el Porto y el Atlético de Madrid a partir de las 21:00 de la noche en Do Dragao con un billete a octavos de final en juego.

#UCL Pésima noticia para el Atlético en Do Dragao: Luis Suárez, lesionado y al borde de las lágrimas. Más información, aquí: https://t.co/tnrStRGfXz pic.twitter.com/OFu3jpjUJy — GOAL España (@GoalEspana) December 7, 2021

⏱ 1' | Porto 0⃣-0⃣ Atleti



▶ Llegó la hora y la pelota ya rueda en Do Dragão ⚽️



👊 ¡¡Vamos, equipo!! 👊 pic.twitter.com/LjgC8IwOYX — Atlético de Madrid (@Atleti) December 7, 2021

El colegiado Clément Turpin, asistido en las bandas por sus compatriotas Nicolas Danos y Cyril Gringore, será el encargado de impartir justicia. El francés, árbitro internacional de la FIFA desde el año 2010, acumula más de 100 partidos en competición UEFA, de los cuales más de 30 han sido en Liga de Campeones. Estará asistido en el VAR por Jérôme Brisard.

#UCL Tremendo. Si hoy cae el Atleti, no será por falta de apoyo. Lo del pueblo colchonero en Do Dragao es impresionante. pic.twitter.com/K8YVncJSU7 — GOAL España (@GoalEspana) December 7, 2021

#UCL Hay pitos, sí. Es normal. Ese autobús está repleto de gente que quiere eliminarles de la Champions League. Así llegaba a Portugal la plantilla del Atlético de Madrid.



📽️ @mjhostalrich pic.twitter.com/qeBYTetsSK — GOAL España (@GoalEspana) December 7, 2021

¡¡¡CONCEIÇAO APUESTA POR GRUJIC Y VITINHA EN LA SALA DE MANDOS!!! El técnico luso da prácticamente continuidad al dibujo y a los hombres que utilizó de inicio hace unas semanas en la visita a Anfield contra el Liverpool, prescindiendo de Uribe y de Sérgio Oliveira para meter intensidad y músculo en el centro del campo con Grujic y Vitinha.

¡¡¡KONDOGBIA ES EL PARCHE DE SIMEONE PARA LA DEFENSA!!! Con Felipe sancionado y Giménez y Stefan Savic lesionados, el 'Cholo' tiene que recurrir a Kondogbia como pareja de Mario Hermoso. El argentino puede apostar por una línea de cuatro defensores, lo que haría que Carrasco fuera lateral, o bien por defensa de tres centrales, lo que haría que Marcos Llorente y el belga fueran los carrileros, metiendo a Vrsaljko, novedad en el once, como un defensor más.

👥 Nuestro 1⃣1⃣. Nuestro Atleti 👇 pic.twitter.com/lo32yJdItC — Atlético de Madrid (@Atleti) December 7, 2021

❤🤍 𝐻𝑜𝑦 𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎́𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛̃𝑎𝑛𝑎 pic.twitter.com/c14li03WGq — Atlético de Madrid (@Atleti) December 6, 2021

La previa de Goal del Porto vs. Atlético Madrid

Ángel Correa podría disputar su 50ª partido en la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid en este encuentro. Desde que anotó a los 23 minutos de su debut en la competición en septiembre de 2015 (ante el Benfica), el argentino lleva 2127 minutos de juego sin marcar. Luis Díaz, del FC Oporto, ha conducido el balón más del doble que cualquiera de sus compañeros en la UEFA Champions League esta temporada (900 metros), mientras que Nicolas Moumi Ngamaleu, del Young Boys, es el único extremo que ha completado más regates (26) que el colombiano en la competición esta temporada (17). El único gol de Luis Suárez en 11 encuentros con el Atlético de Madrid en la Champions League fue un penalti contra el AC Milán en septiembre, lo que le da una relación de minutos por gol de 786. En su anterior club, el Barcelona, ​ anotó 25 goles en 55 partidos, una relación de minutos/gol de 192. Desde el comienzo de la temporada pasada, el FC Oporto ha dejado su portería a cero en cuatro de sus cinco partidos en casa en la fase de grupos de la Champions League. El único equipo que ha logrado más en este período es el actual campeón, el Chelsea (6), que ya ha disputado sus tres partidos en casa en la fase de grupos de esta edición. El Atlético de Madrid no ha podido marcar en sus dos últimos partidos de la Champions League (0-2 contra el Liverpool y 0-1 contra el AC Milán), y nunca ha enlazado tres partidos consecutivos sin marcar en la fase de grupos de la competición con Diego Simeone. La última vez que sucedió fue en octubre de 2009, en una racha de cuatro en el período entre Javier Aguirre y Abel Resino. Tras su última derrota en casa ante el AC Milan en la competición, el Atlético de Madrid llega a este partido en la cuarta posición de su grupo. Desde que Diego Simeone se hizo cargo del club, solo no logró clasificarse para los octavos de final en una ocasión en las ocho temporadas anteriores (2017-18). El FC Oporto busca clasificarse para los octavos de final de la UEFA Champions League por quinta vez en sus últimas cinco presencias en el torneo (2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2020-21). La última vez que no lo hizo fue en 2015-16 con Julen Lopetegui. Desde que perdió dos veces ante el FC Oporto en la Champions League 2009-10, el Atlético de Madrid solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos contra rivales portugueses en la competición (3V 1E), y esta derrota fue ante el Benfica en septiembre de 2015 (1-2). El FC Oporto solo ha perdido uno de sus últimos cuatro partidos en casa contra el Atlético de Madrid (1V 2E), aunque esa derrota se produjo en su último de estos encuentros: 1-2 en octubre de 2013 en la UEFA Champions League. El equipo portugués había mantenido la portería a cero en cada uno de sus tres primeros partidos en casa contra el Atlético antes de ese. Este será el décimo encuentro entre FC Oporto y Atlético de Madrid en competición europea, con el equipo de la capital española a la cabeza en victorias hasta la fecha (3V 4E 2D). El Oporto no ha ganado en los últimos tres, perdiendo dos y empatando 0-0 en el partido de esta temporada.

¿Cuándo y dónde es el Porto vs. Atlético Madrid?

PARTIDO Porto vs. Atlético Madrid FECHA Martes, 7 de diciembre ESTADIO Do Dragao, Oporto HORARIO 21.00

¿Dónde ver en directo el Porto vs. Atlético Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones (M50 O114) M. Liga de Campeones 2 (M52 O128) LaLiga TV M1 (BAR) 21.00 Sudamérica Star+

ESPN HBO Max ARG: 17:00; CHI: 17:00; COL: 15:00 México HBO Max 14:00

Alineaciones probables del Porto vs. Atlético Madrid

El once del Porto: Diogo Costa, Joao Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira, Luis Díaz, Otávio, Taremi y Evanilson.

El once del Atlético Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Vrsaljko, Hermoso, Lodi, Correa, Koke, Kondogbia, Lemar, Suárez y Griezmann.