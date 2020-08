¿Por qué Thiago Alcántara se fue del Barcelona?

El internacional español es una de las figuras del Bayern Munich, aunque tampoco seguirá en el club tras el torneo.

Cuando el mundo ve jugar a Thiago Alcántara, muchos se preguntan: ¿cómo puede ser que no haya triunfado en el ? El mediocampista tiene todas las características del conjunto catalán: pie fino, excelente pase, controles únicos, idea de juego de asociación y más. Pero, por diferentes razones, quien hoy se destaca en el centro del Bayern Munich, por ahora el equipo que más sorprende en la 2019/20 que va por la final ante , en Lisboa, no terminó de destacar. ¿Qué pasó?

El centrocampista creció en la Masía, donde ingresó en 2005 cuando tenía catorce años junto a su hermano pequeño Rafinha. Con el tiempo se convirtió en la estrella del mejor de la historia, el que alcanzó la cuarta posición de Segunda División bajo las órdenes de Luis Enrique Martínez, y se consagró como el continuador del modelo barcelonista cuando Xavi Hernàndez y Andrés Iniesta empezaran el ocaso. Sin embargo, el Barcelona había fichado a Cesc Fàbregas el verano de 2011 y apenas dos años más tarde Thiago pidió salir. "Mentiría si dijese que mi sueño es triunfar en el Barcelona" soltó en 2011. Su sueño era "triunfar en el fútbol".

Lo intentó en el Barcelona pero la presencia de Cesc le restó minutos el año en el que debía consagrarse y empezó a escuchar ofertas para marcharse al Bayern el verano de 2013. El Barcelona ingresó 25 millones de euros, 7 más de lo que se habría llevado si el club alemán hubiera pagado su cláusula, que era de 18 millones, de forma que los teutones se ahorraban un pico en impuestos y los catalanes veían incrementado su beneficio económico. El Barcelona vendió a Thiago porque tenía a Cesc. Sucedió que, al cabo de un año, en verano de 2014, también vendió al centrocampista de Arenys de Mar. Aquel mismo verano también estalló el caso Asensio.

Fue en Vigo donde Thiago pasó de jugar con amigos al siguiente nivel. Era uno de los mejores jugadores del ED Val Minor Nigran, un equipo que era ojeado por algunos de los clubes más importantes de .

Sus actuaciones no cayeron en saco roto y finalmente terminó uniéndose al Barcelona a la temprana edad de 14 años, diciendo no al en el proceso. "Jugaba en un equipo en Vigo, MI madre no quería dejarme jugar en el equipo de mi padre porque él había tenido algunos problemas con ellos como jugador. Mi madre no quería que mi hermano o yo jugásemos allí".

"Así que jugaba en un equipo con mis amigos del colegio y tuvimos una gran temporada. Ganamos al Real Madrid, al y al Deportivo, los mejores equipos de España. Tras un partido que jugamos contra el Barcelona, mi padre me dijo 'Thiago, no quería decírtelo antes, pero el Barcelona te quiere para el próximo año ¿tú qué opinas?".

"Al momento fue un impacto, porque el Barcelona es un gran equipo. Me dijo también del Madrid o de otros grandes clubes, pero mi decisión era clara".

El internacional español hizo su debut en el primer equipo en 2009, con solo 18 años, pero más tarde optó por salir del Camp Nou con destino al Bayern de Múnich en 2013, buscando así más oportunidades en el primer equipo. Desde entonces ha jugado muchísimo y ganado prácticamente todo.

A los 29 años, de todas maneras, Bayern Munich decidió no renovarle el contrato, por lo que tendrá nuevo club. es uno de los clubes que suena más fuerte, aunque la negociación se cerrará cuando termine el torneo disputado en Lisboa.