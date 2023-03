Por qué se retira Bojan KrKic, cuántos años tiene, en qué equipos jugó y cuántos títulos ganó

El ex jugador del Barcelona se despedirá jugando con la selección catalana

Bojan KrKic ha anunciado su adiós al fútbol a los 32 años. Lo ha hecho en un acto celebrado en el Camp Nou, en el que se ha recordado la trayectoria del futbolista y ha estado arropado, entre otros, por el presidente barcelonista, Joan Laporta y por ex compañeros como Gerard Piqué.

Bojan, ha recordado un camino, en el que se ha vestido muchas camisetas pero que comenzó de azulgrana y haciendo historia, porque suyo es aún el récord de máximo goleador del Barcelona en sus categorías inferiores desde que llegó con nueve años.

Esos éxitos le llevaron a debutar con el primer equipo. Con 16 años se convirtió en compañero de los Ronaldinho, Henry, Iniesta y el mismísimo Messi y sus primeros pasos en la élite siguieron siendo más que esperanzadores.

Los buenos aficionados al fútbol ya habían apuntado su nombre tras un mundial sub-17 que disputó con España y en el que fue el más destacado de un equipo que llegó a la final. Firmó cinco goles, aunque una expulsión rigurosa en semifinales le impidió estar en la final.

Una larga lista de equipos

Con 20 años y 202 días celebró su centenario de partidos con el Barça, una marca que aún nadie ha superado. Pero poco después, cuando aún no había cumplido los 21, se marchó a la Roma. Y desde Italia, donde jugó a las órdenes de Luis Enrique, ha acumulado un rosario de equipos.

En Italia no alcanzó su mejor nivel y cuando parecía que volvíamos a ver al mejor Bojan, tras su salto a Inglaterra, una lesión en el cruzado frenó en secó su progresión.

Barcelona, Roma, Milán, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés, Montreal y Vissel Kobe, han sido los equipos en los que ha militado Bojan en su carrera profesional.

Los títulos de Bojan

El delantero formó parte de la plantilla del Barcelona que ganó las ligas en las temporadas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. También como culé se apuntó las Champions en los cursos 2008-2009 y 2010-2011, las Supercopa de España 2009-2010 y 2010-2011, la Copa del Rey en la 2008-2009, el Mundial de Clubes en 2009 y la Supercopa de Europa en la temporada 2009-2010.

Con la camiseta del Ajax se adjudicó la Eredivise 2013-2014 y con la de la selección española, fue campeón de Europa sub-21, en 2011, tres años después de haber debutado con la absoluta.

Un emotivo adiós en el Camp Nou

Bojan se ha despedido en un acto celebrado en el estadio del Fútbol Club Barcelona, en el que ha reconocido que estas decisiones. "No son fáciles de tomar, pero si que es verdad que llevaba doce años fuera de casas. Me siento muy realizado, también personalmente. Sentía que era el momento de estar al lado de los míos y de disfrutar de cosas que no ha podido hacer estos años".

Sobre su vida tras dejar de ser jugador profesional, anuncia varios planes. "Estos últimos años me he estado formando, más en la gestión deportivo. Me siento preparado para iniciar una nueva etapa con ilusión, con ganas de formar parte de un club, sobre todo, en la parte más humana de los jugadores".

El Barça podría ser un buen destino. "El sentimiento hacia este club es muy profundo. Es familia, es el sitio donde me he formado como jugador y persona y ayudarle a ser más grande y que esté donde merece, me haría muy feliz".

De momento, antes de conocer a Bojan como gestor deportivo, una función para la que Laporta le ha abierto las puertas del Barça, tendremos una última ocasión de verle vestido de corto. Será su despedida y lucirá la camiseta de la selección catalana.