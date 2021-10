¿Por qué se ha suspendido el Real Madrid vs. Athletic Club de La Liga?

Capitalinos y vascos tuvieron que aplazar su encuentro de la novena jornada liguera.

La Liga ha anunciado los horarios de la jornada 9 del campeonato con una sorpresa. La suspensión de los partidos Real Madrid vs. Athletic Club y Granada vs. Atlético de Madrid. El motivo, el mismo que le llevó a suspender el Villarreal vs. Alavés y el Sevilla vs. Barcelona de la cuarta jornada. Se trata de una jornada que se juega justo después de una fecha FIFA y los jugadores sudamericanos tienen su último partido el jueves por la noche, por lo que su vuelta se demora y les impediría estar a tiempo para preparar los partidos con sus equipos. La fecha de esta jornada se concentrar entre el sábado 16 y el lunes 18 de octubre.

En los casos de los partidos de la jornada 4, LaLiga solicitó al Comité de Competición de la RFEF el aplazamiento de estos partidos, que fue desestimado. Después de este trámite, LaLiga acudió al Comité Superior de Deportes (CSD), que sí le dio la razón a LaLiga.

¿Por qué se suspende el Real Madrid vs. Athletic Club de La Liga?

ASÍ LO EXPLICA EL COMUNICADO DE LA LIGA

"LaLiga ha dado a conocer los horarios de la 9ª Jornada de LaLiga Santander 2021/22. Ésta comenzará el sábado 16 de octubre a las 21:00 con el encuentro Real Sociedad - RCD Mallorca y terminará el lunes 18 de octubre a las 21:00 horas con el partido RCD Espanyol - Cádiz CF.

A su vez, en el caso de los encuentros Real Madrid CF-Athletic Club y Granada CF-Club Atlético de Madrid, no se fijan horario ni fecha y se comunicará en su debido momento.

Esta situación se debe, como ya ocurrió en la Jornada 4, a la solicitud por parte de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF, en el día de hoy, del aplazamiento de los citados partidos por el hecho ya conocido de la ampliación por parte de la FIFA del período internacional de selecciones Conmebol hasta el jueves noche previo (14 de octubre, madrugada del viernes 15 en España) y que afecta, entre otros, a los citados clubes que deben disputar sus encuentros oficiales de UEFA Champions League el martes 19 de octubre.

Esta solicitud al Comité de Competición, coherente con el aplazamiento ya concedido para la Jornada 4, intenta paliar en lo posible los irreparables daños causados por una decisión que atenta contra la integridad deportiva de la competición ".