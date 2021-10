¿Por qué se ha suspendido el Granada vs. Atlético Madrid de La Liga?

Andaluces y madrileños tuvieron que aplazar su encuentro de la novena jornada liguera.

Entre el sábado 16 y el lunes 18 de octubre se llevará a cabo buena parte de la novena jornada de LaLiga 2021-22. Pero no se jugará de forma completa: el Granada vs. Atlético de Madrid es uno de los dos partidos que no se disputarán en esa fecha (Real Madrid - Athletic Club es el otro).

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los partidos correspondientes a la jornada 9 de #LaLigaSantander .



— LaLiga (@LaLiga) September 23, 2021

¿Por qué se suspendió el Granada vs. Atlético de Madrid de La Liga?

La razón tiene que ver con el nuevo parón internacional que hay en Sudamérica. La CONMEBOL ha añadido fechas para las selecciones y eso provoca que cada ventana FIFA dure dos días más, con lo que los jugadores sudamericanos llegan el viernes y luego tienen Champions League la semana siguiente. Y si jugaran Liga el fin de semana, sería inviable. El problema es que la CONMEBOL insertó esas fechas con su calendario ya en marcha y todas las ligas con sus fechas listas. Cabe recordar que ya pasó esta misma situación en septiembre, cuando fueron aplazados el Sevilla-Barcelona y el Alavés-Villarreal.

COMUNICADO DEL ATLÉTICO DE MADRID

"El Granada - Atlético de Madrid, correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga, ha sido aplazado tras conocer la estimación del CSD a la solicitud cautelar de aplazamiento solicitada para nuestro partido ante el conjunto andaluz.

La fecha y horario para la celebración de este encuentro será comunicado por LaLiga en los próximos días".

COMUNICADO DE LA LIGA

" LaLiga ha dado a conocer los horarios de la 9ª Jornada de LaLiga Santander 2021/22. Ésta comenzará el sábado 16 de octubre a las 21:00 con el encuentro Real Sociedad - RCD Mallorca y terminará el lunes 18 de octubre a las 21:00 horas con el partido RCD Espanyol - Cádiz CF.

A su vez, en el caso de los encuentros Real Madrid CF-Athletic Club y Granada CF-Club Atlético de Madrid, no se fijan horario ni fecha y se comunicará en su debido momento.

Esta situación se debe, como ya ocurrió en la Jornada 4, a la solicitud por parte de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF, en el día de hoy, del aplazamiento de los citados partidos por el hecho ya conocido de la ampliación por parte de la FIFA del período internacional de selecciones Conmebol hasta el jueves noche previo (14 de octubre, madrugada del viernes 15 en España) y que afecta, entre otros, a los citados clubes que deben disputar sus encuentros oficiales de UEFA Champions League el martes 19 de octubre.

Esta solicitud al Comité de Competición, coherente con el aplazamiento ya concedido para la Jornada 4, intenta paliar en lo posible los irreparables daños causados por una decisión que atenta contra la integridad deportiva de la competición ".