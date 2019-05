¿Por qué Salah no juega en el Liverpool - Barcelona de la UEFA Champions League?

El egipcio sufrió una conmoción en el duelo del pasado sábado en el que los reds se midieron al Newcastle.

El pasado sábado a tres días de la vuelta de las semifinales de la Champions Leaague contra el en Anfield, Mohamed Salah se lesionó en el partido de la Premier League ante el Newcastle y tuvo que marcharse en camilla.

La lesión se produjo al chocar en un salto con el portero de las Urracas, Martin Dubravka, cuando se golpeó la cabeza y debió abandonar el césped de St. James Park sobre los 73 minutos de partido. El '11' del , con una conmoción, tuvo que salir del campo en camilla y se cubrió el rostro con sus manos durante varios segundos, tal vez intentando ocultar sus lágrimas.

Desde ese momento se temía que se perdería la vuelta de semifinales de la Champions y se confirmó. "Salah no podrá jugar mañana. Está mejor, pero no podrá jugar. Por desgracia puedo comprometerme a que no jugará mañana", explicó a Movistar Jurgen Klopp.