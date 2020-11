¿Por qué Real Madrid vendió a Achraf al Inter?: Por cuánto lo vendieron y cláusula de recompra para volver

El marroquí protagonizó una de las grandes ventas del club blanco este verano. Zidane no le garantizaba minutos, prefirió salir y el club hacer caja.

Achraf Hakimi vuelve este martes a reencontrarse con el . El lateral marroquí fue una de las perlas de la cantera del club merengue pero no ha tenido la oprtunidad de mostrar su mejor fútbol en el club merengue y su futuro pasa desde este verano por el Inter de Antonio Conte.

Ahora, el marroquí visita a su antiguo equipo con otra camiseta y lo hará en Valdebebas, el lugar donde creció como jugador hasta debutar en el primer equipo. Zidane le dio un puesto en el primer equipo en 2017 con sólo 18 años como suplente de Carvajal, jugó 17 partidos y marcó sus dos primera goles como profesional en aquella temporada en la que el Madrid ganó la 13ª .

Su explosión en y el fichaje de Odriozola

Zidane, el valedor de su ascenso, se marchó, Achraf estaba verde y el club decidió cederlo al para que se curtiera en al como hizo Carvajal. Mientras tanto, el Real Madrid reforzó su puesto con el fichaje de Odriozola, uno de los laterales con más potencial de , que llegó avalado por Julen Lopetegui, que le dio la alternativa al vasco en la Selección Española.

En Alemania, el marroquí acabó convirtiéndose en uno de los laterales con más proyección del fútbol europeo. Con el cuadro alemán, el futbolista ha disputado 73 encuentros, en los que ha dado 17 asistencias y ha marcado 12 goles, números que hablan bien a las claras del marcado carácter ofensivo del lateral marroquí. Además, el futbolista ha demostrado una gran versatilidad, desenvolviéndose en ambas bandas, si bien es cierto que la posición predilecta ha sido la de lateral derecho.

Con la vuelta de Zidane, Carvajal fue indiscutible y Odriozola apenas tuvo minutos y se marchó cedido al Bayern aunque ha regresesado este verano. Tras su explosión, Achraf parecía llamado a quedarse en el Madrid al igual que Reguilón tras brillar en el . El overbooking del Real Madrid en los laterales con Carvajal y Odriozola en un lado y con Mendy y Marcelo en el otro invitó a hacer caja con los dos jóvenes.

El Inter pagó 40 millones por el marroquí y el 30 por el de Collado Villalba aunque en este segundo caso el Madrid de guarda una opción de recompra pero no en el caso de Achraf que no tiene ningún resquicio en su contrato para volver a vestir de blanco.

Zidane, el técnico que le ascendió al primer equipo explicó la decisión de forma gráfica: "Hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. No digo que no me interesa la situación de Achraf, pero es la situación del club y veremos lo que va a pasar".

Varane, uno de los jugadores que lo acogió con sólo 18 años en el vestuario blanco respeta la decisión de Achraf y hasta la comprende: "Tomó la decisión que pensaba que es mejor para él. Seguro que el Madrid es un club muy especial para él. Piensa en su carrera y toma decisiones en el contexto que tiene. Creo que es un buen jugador y el Madrid siempre estará en su corazón".

Ahora, Achraf vuelve a su casa para medirse al Real Madrid, el club que según Varane siempre llevará en el corazón, y el caprichosos destino ha querido que los laterales diestos que le cerraron las puertas del primer equipo estén todos lesionados y Zidane esté teniendo que recurrir a poner a Lucas Vázquez como lateral derecho. Una noche especial para una joya de La Fábrica a la que le faltó una pizca de fortuna.