¿Por qué dicen que Rayados de Monterrey vs Santos Laguna es clásico regional?

Esta rivalidad se ha incrementado paulatinamente con el paso de los años gracias a grandes encuentros entre ambos equipos.

El futbol mexicano tiene distintos partidos que la afición ha optado por denominar como "clásicos". Estos cotejos usualmente presentan una intensa rivalidad, aunque hay otros que, a pesar de no recibir dicho mote, los seguidores lo viven como uno de los partidos más importantes en el calendario.

Tal es el caso de los partidos entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna. Ambas escuadras se han encargado de brindar, semestre tras semestre, enfrentamientos sumamente emocionantes. Sin importar que sean de Jornada 1 o de Liguilla, los equipos viven al máximo sus duelos, situación que trasladan a la afición.

"Para la región si me parece que es un clásico, tal vez no con la importancia que tiene un Tigres-Rayados, pero te encuentras en la calle a la gente y no quieren que pierdas contra estos rivales, me parece que por la situación geográfica en la que están los dos equipo", dijo Oswaldo Sánchez, ex portero de Santos, para ESPN.

En años anteriores, ambas escuadras protagonizaron dos finales de Liga MX. La del Apertura 2010 que terminó con un global de 5-2 a favor de Monterrey y la del Clausura 2013 que se llevaron los Laguneros por un marcador final de 3-1. En el par de ocasiones, los ganadores decidieron la serie gracias a la ventaja como local en la vuelta.

De igual manera, las antesalas a la final también han vivido múltiples series de estos clásicos del norte. La más memorable fue la del Clausura 2008, cuando un agónico gol de último minuto por parte de Fernando Arce emparejó el marcador global 3-3 con el cual Santos avanzó para posteriormente coronarse.

Ahora, en el Guardianes 2021, los de Torreón y Monterrey se vuelven a ver las caras para los cuartos de final. En la fase regular, el cotejo de la Jornada 6 terminó 1-0 a favor de los Laguneros y, nuevamente, presentaron un duelo que hasta el minuto 96 de juego mantuvo a ambas aficiones con las emociones a tope.

Previo al duelo por la ida de los cuartos de final, el historial favorece ligeramente a los de Nuevo León, quienes tienen 21 victorias por 20 de sus rivales en turno. En 23 ocasiones han empatado y de igual manera la Pandilla lidera en el rubro de goleo con 101 tantos anotados por 97 de los de la Comarca Lagunera.