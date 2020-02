¿Por qué Raúl Jiménez no rindió en el Atlético de Madrid ni en La Liga?

El delantero mexicano no tuvo un buen paso en el Colchonero, pese a que sus características encajan con el estilo de Diego Simeone.

La paciencia es un elemento indispensable para el éxito. Sin embargo, a Raúl Jiménez ya no le servía de mucho. Tenía cuatro años en Europa y apenas había contado con algunos minutos. Era el momento de accionar el cambio y fue entonces cuando se marchó a la Premier League, donde el hallazgo fue mucho más grande de lo que buscaba: minutos.

Ya pasaron dos años desde entonces y el delantero mexicano ahora es una de las principales figuras del futbol inglés, con números que son propios de las grandes estrellas de equipos como , , o . Todo esto, comandando a un equipo modesto que semana a semana demuestra que puede competir al más alto nivel.

☝️ Según supo Goal, United y City preguntaron por la situación de Jiménez 🇲🇽💪



Los Red Devils porque no tienen un 9️⃣ desde Lukaku, y los Sky Blues debido a que no es seguro que el Kun se quede



¿Podría hacerlo igual que en o le pasaría lo mismo que en el Atlético? 🤔 pic.twitter.com/y4QNCwrnWA — Goal (@goalmex) January 3, 2020

Raúl Alonso se ha consolidado como un extraordinario delantero de área, con buen juego por arriba, excelente remate de cabeza y muy buenos movimientos para salir al contragolpe. Es por es que resulta tan complicado entender por qué nunca funcionó con el , equipo con el que comenzó su carrera en Europa hace cinco temporadas.

Los registros de Jiménez en el Colchonero son de otro futbolista: tan solo estuvo un año bajo la conducción de Diego Simeone, con apenas un gol marcado y pocas oportunidades para explotar su potencial y justificar los 10 millones de euros que pagaron al América por su traspaso. El goleador mexicano se marchó por la puerta trasera, con más penas que glorias.

En Goal te explicamos por qué Raúl nunca pudo brillar con el Atlético de Madrid:

PRIMER AÑO EN EUROPA

No era un reto sencillo. Jiménez llegaba a procedente del América con tan solo 23 años de edad. El Colchonero venía de salir campeón de La Liga y subcampeón de la , logrando competir a la altura de y después de tantos años. El cambio tuvo un fuerte impacto en la carrera del mexicano, que necesitaba tiempo para adaptarse.

ALTA COMPETENCIA

Este es otro de los aspectos que le jugó en contra a Raúl Alonso: Mario Mandzukic y Antoine Griezmann eran los principales atacantes del Colchonero. Fernando Torres era la tercera opción, por lo que era muy complicado que el canterano del América tuviera oportunidades para ganarse un lugar en el once inicial de los rojiblancos.

POCA CONFIANZA DE SIMEONE

Simeone sabía del potencial y las características de Jiménez, por eso solicitó su fichaje a la directiva del Atleti. Pero el timonel argentino no le dio demasiado margen al mexicano, pues rápidamente lo 'borró' del equipo e incluso se atrevió a improvisar con jugadores de otras posiciones que cumplían con lo que pedía, siendo Raúl García uno de los más utilizados.

PROPUESTA COMPLEJA

Jugar en el Atlético de Madrid es todo un reto para cualquier delantero, esencialmente porque no es sencillo adaptarse a la intensidad y las disposiciones tácticas de Simeone. Esa es la razón por la que otros atacantes, como Jackson Martínez, Luciano Vietto o Alessio Cerci, también fracasaron en el intento de consolidarse en el conjunto de la capital española.

NO TUVO RESPALDO DE LA AFICIÓN

Raúl Jiménez cometió un terrible error al declararse seguidor del Real Madrid, algo que siempre lo tuvo en contra de la afición rojiblanca. "Cuando me declaré madridista, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Pero eso ya quedó atrás; ahora estoy aquí y me debo al Atlético de Madrid", reconoció el mexicano años más tarde.