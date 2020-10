¿Por qué Rafa Nadal se hizo del Real Madrid?

Toni Nadal, tío y preparador físico del tenista manacorí, explica en una entrevista cómo se convirtió su sobrino en 'merengue'

Rafael Nadal, tenista español, nunca ha ocultado su admiración por el . El 13 veces campeón de Roland Garros ha vuelto a hacer historia y ha conseguido ganar 20 'Grand Slam', igualando a Roger Federer en número de grandes torneos conseguidos.

Socio de honor blanco desde 2011

Además, según se puede comprobar en una entrevista hace unos años realizada a su tío y ex-preparador, Toni Nadal, el tenista siempre tuvo una admiración especial los jugadores merengues. De hecho, en 2011 fue nombrado socio de honor del club blanco, que siempre ha tenido en estima al tenista de Manacor.

"¿Ídolo de Rafa? Tenístico creo que ninguno, futbolístico, todos los del Real Madrid", dijo Toni en La Razón, a pesar de que su otro tío, Miguel Ángel Nadal, jugara en el FC . "Cuando mi hermano jugaba en el Barça, Rafa quería que ganara el Barcelona, pero no estaba muy convencido porque es un fanático del Real Madrid. Cuando regresó al , pudo volver a cambiar", continuaba.

"Creo que tener un ídolo como Rafael no es malo, porque es un chico normal que no te va a hacer quedar mal con su comportamiento, y no me refiero a las victorias. Alguien tiene un ídolo porque hace las cosas bien y si las hace mal, te hace quedar mal a ti", concluía.

El Mallorca, el otro equipo de Nadal

No solo es aficionado del Real Madrid. Nadal también apoya al equipo de su tierra, el Mallorca, y, en más de una ocasión se le ha visto en las gradas de Son Moix disfrutando de los partidos mallorquinistas.