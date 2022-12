El brasileño fue uno de los mejores jugadores de la historia, pero jamás fue reconocido con el trofeo más prestigioso.

Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, ha sido una de las mayores leyendas de la historia del fútbol. Fallecido este 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, el brasileño fue uno de los jugadores más grandes, por supuesto de su generación, pero también de todos los tiempos. Sus logros, especialmente con la selección brasileña, a la que lideró en la conquista de 3 Mundiales, dos de ellos de forma consecutiva, hablan por sí solos.

Muere `O Rei´ Pelé a los 82 años

Sin embargo, este futbolista, que anotó más de 1000 goles a lo largo de toda su carrera deportiva, jamás fue reconocido con el premio que reconoce, valga la redundancia, al mejor futbolista del mundo en un año natural, el Balón de Oro.

El premio, que fue creado en 1956, jamás nominó al brasileño, uno de los mitos genuinos del deporte del balón. Es por esto por lo que hay una pregunta en el aire: ¿por qué Pelé no ganó nunca el Balón de Oro? Aquí repasamos las razones por las que no se produjo este reconocimiento.

Por qué Pelé no ganó nunca el Balón de Oro

El motivo por el que el jugador conocido como Pelé nunca fue reconocido con el Balón de Oro tiene que ver con una norma que hasta 1995 estuvo vigente en el galardón. Desde su creación hasta mediados de los años 90, solo podía ganar este premio un jugador que estuviera inscrito en un equipo profesional del Viejo Continente.

No solo eso, sino que también tenía que contar con nacionalidad de un país europeo, lo que le cerraron las puertas a Pelé, dando que no era europeo ni jugaba en un club de este continente. Lo mismo le pasó a Diego Armando Maradona, que a pesar de que sí jugó en Europa, no contaba con nacionalidad europea.

Eso sí, hubo jugadores como Alfredo di Stéfano o Sivori, que no nacieron en Europa, si pudieron ser reconocidos con este trofeo. ¿La razón? Tenían nacionalidad europea, ya que se nacionalizaron.