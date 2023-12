El centrocampista es baja para recibir al colista del campeonato.

Otro partido en el que el FC Barcelona no podrá contar con Pedri. Y no porque Xavi no quiera alinearlo, evidentemente.

¿Por qué Pedri no juega el Barcelona vs. Almería de LaLiga 2023-24?

El ex de Las Palmas ha vuelto a lesionarse y es baja para recibir en Montjuic al Almería, por la jornada 18 de LaLiga 2023-24.

El centrocampista del Barça se ha lesionado en el entrenamiento del martes por la mañana y está pendiente de las pruebas médicas para conocer el alcance real de la lesión, aunque no se cree que sea grave.

El internacional español, que viene de perderse buena parte de la temporada por otra lesión, tiene molestias musculares y el cuerpo técnico azulgrana ha decidido no arriesgar, por lo que no ha sido convocado para el duelo de este miércoles.

En ese sentido, Xavi suma una baja más para armar la alineación frente al colista de LaLiga. Cabe recordar que el entrenador no podrá contar en el centro del campo tampoco con Frenkie de Jong, sancionado, ni con Gavi, lesionado de larga duración.

Evidentemente, se espera que no viaje a Estados Unidos para el amistoso internacional contra el América de México que se disputará el jueves por la noche (madrugada española del viernes) en Dallas.