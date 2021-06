¿Por qué no se arrodillan algunas selecciones contra el racismo en la Eurocopa 2021?

La Euro nos trae grandes partidos, pero también mucha polémica por el conocido gesto del Black Lives Matter.

La espera por fin terminó. Los aficionados anhelaron tanto el inicio de la Eurocopa 2021 y esta no ha defraudado hasta el momento. Grandes goles, emociones por doquier y partidos de alto calibre es lo que hasta el momento hemos vividos en el certamen. Pero también se suscitó un hecho polémico en prácticamente todas las selecciones particopantes.

Desde hace unos meses, el movimiento Black Lives Matter se gestó en el fútbol mundial donde los futbolistas se arrodillaban, como un símbolo contra el racismo. En varios partidos, sobre todo los de la Premier League, los jugadores se hincaban para hacer frente a la discriminación.

Ahora, en los primeros partidos de la Euro los combinados rompieron con esa "costumbre" de arrodillarse. Tan solo se quedaron parados y esperaron el silbatazo inicial. Inglaterra fue de los pocos equipos que se hincó en su partido ante Croacia. Los fanáticos ingleses se mostraron en contra por la actitud de los balcánicos y lanzaron abucheos que hicieron retumbar el Estadio de Wembley.

Ante esto, muchos se preguntan a qué se debió este cambio tan repentino y en Goal te damos las razones.

CHOQUE DE CULTURAS

En pleno Siglo XXI aún persisten las sociedades que se niegan a aceptar la diversidad de personas. Históricamente una parte del este de Europa sobresale por tener actos racistas muy marcados.

Tan solo hay que irnos al 18 de marzo del 2021, cuando el jugador checo del Slavia Praga, Ondrej Kudela, insultó a Glen Kamara en un partido de Europa League y la UEFA lo sancionó con 10 partidos fuera por insultos racistas.

Y son justo estos países orientales del Viejo Continente como Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rusia y Ucrania que optaron por no arrodillarse ante del cominezo de sus respectivos compromisos en la Eurocopa.

Por ejemplo, en San Petersburgo, Rusia, se escucharon silbidos e las gradas porque los belgas se hincaron en una rodillas previo al duelo correspondiente por el Grupo B.

Una más. Antes del debut de los croatas, miembros de la Federación explicaron que en ningún caso iban a obligar a sus futbolistas a arrodillarse ya que "la cultura y tradición croata no simboliza la lucha contra el racismo o la discriminación".

Lo peor es que varios aficionados de estos países se sienten ofendidos con el acto, porque supuestamente uno solo debe arrodillarse ante Dios. Aunque esto más bien parece una excusa para esconder el racismo, hay otros combinados, como Escocia, que tampoco se hincaron, pero por otro motivo.

CAMBIAR LOS MÉTODOS PARA CREAR MÁS CONCIENCIA

La Selección escocesa tomó la decisión de no hincarse en ningún partido del torneo continental de la UEFA debido a que "la relevancia del primer gesto ya se perdió, pero eso no quiere decir que no estén comprometidos a hacer frente al racismo.

Andy Robertson, capitán del Ejército de Tartán se pronunició al respecto.

"Es importante que sigamos abordando el problema del racismo y concienciar sobre la necesidad de cambiar la mentalidad de las personas, pero también sus comportamientos... Antes de nuestras eliminatorias para la Copa del Mundo en marzo, hablamos como grupo y sentimos que tomar una posición era la mejor manera de mostrar nuestra solidaridad y también de reforzar la necesidad de un cambio significativo en la sociedad", señaló.

Con esto vemos que muchas cosas se mueven alrededor de un tema que aún genera mucha controversia dada la variedad de ideologías, pero lo que es un hecho es que criticar a alguien por su color de piel es algo que debe terminar tarde o temprano.