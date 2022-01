Los cuartos de final de la Copa del Rey 2021-2022 están ya a la vuelta de la esquina. Las 4 eliminatorias a partido único se disputan el 1, 2 y 3 de febrero de 2022 pero podrían acabar teniendo importantes ausencias por la baja de los jugadores americanos.

La pandemia de coronavirus ha provocado que se tuviera que reestructurar el calendario de la FIFA y que las selecciones sudamericanas y de la Concacaf tuvieran que aplazar algunos de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Para recuperarlos se ha introducido en el calendario un nuevo parón extraordinario en la última semana de enero y la primera de febrero.

Por qué no pueden jugar los jugadores sudamericanos los cuartos de final de la Copa del Rey 2021-2022

Esto ha motivado que LaLiga pare y que en el fin de semana del 29 y el 30 de enero no se dispute la 23ª jornada. Sin embargo, la RFEF sí planificó jugar partidos de la Copa del Rey en estas semanas y los cuartos de final están fijados para disputarse el 1, 2 y 3 de febrero y eso impedirá que varios jugadores puedan participar en las eliminatorias a partido único.

En ese sentido, los clubes más afectados son el Real Madrid y el Real Betis. Los blancos pierden a los brasileños Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrygo y al uruguayo Fede Valverde y los verdiblancos a los argentinos Guido Rodríguez, Pezella, al chileno Claudio Bravo y a los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

En ese sentido, algunos clubes podrían solicitar el aplazamiento de sus eliminatorias para poder contar con estos jugadores. Sin embargo, fuentes de la RFEF consultadas por GOAL explican que no ha llegado todavía ninguna petición de ningún club para aplazar el partido de Copa. En el organismo consideran que están esperando al sorteo para hacer esa petición. La explicación de la RFEF es clara. Ya avisaron en su día a los clubes de que este problema podría surgir. Ni la Liga, ni la RFEF ni la AFE se pusieron de acuerdo en su día. No fue un calendario negociado. Y cuando no se ponen de acuerdo, el calendario se eleva al CSD, que fue el que lo aprobó. Ahora sólo queda acatar el calendario del CSD aunque si llegan propuestas de aplazamiento, se estudiarán.