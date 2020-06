¿Por qué no juegan Palacios y Alario en Bayer Leverkusen?

Los dos ex-River miran desde afuera el mejor momento de la temporada de su equipo. Qué les falta para ganarse un lugar. La Selección y el futuro.

Uno llegó hace tres años. El otro, hace seis meses. Uno ingresa seguido y suma -escasos- minutos, pero está muy lejos de su verdadero nivel y de ser titular. El otro directamente no entra y a veces ni siquiera es incluido en la convocatoria. Inentendible para quienes los vieron romperla en el fútbol argentino, esperable para los seguidores de la , Exequiel Palacios y Lucas Alario miran desde afuera el mejor momento de la temporada del Bayer Leverkusen .

Probablemente nadie se anime a discutir las condiciones de dos futbolistas de Selección, que alcanzaron sus respectivos picos de rendimiento en River, bajo la tutela de Gallardo, pero que en el fútbol alemán todavía no pudieron ser. Con motivos similares, aunque cada cual con sus matices, el Tucu y el Pipa hoy no tienen lugar en un equipo cada vez más afinado que aspira, por lo menos, a terminar en puestos de Champions por segundo año consecutivo.

¿POR QUÉ NO JUEGAN?

Señalado por muchos como el todocampista o volante box to box argentino más completo, es llamativo que Palacios ni siquiera ingrese un rato en un equipo al que le gusta tanto tener la pelota. De hecho, desde la reanudación de la Bundesliga post pandemia, es el único jugador de campo del Leverkusen que no sumó ni un minuto.

Por características, el diestro de 21 años tendría que encajar perfecto en los planes del entrenador Peter Bosz, que para el estilo de juego ofensivo e intenso que plantea, prefiere futbolistas que cumplan más de una función. Sin embargo, al tucumano le está costando la adaptación y, aunque las -pocas- veces que le tocó jugar no desentonó, aún no pudo hacerlo con la misma soltura y naturalidad que mostraba en River. Y mucho menos en un mediocampo que está teniendo un presente inmejorable, que se conoce de memoria y que hace cuatro temporadas tiene a un líder inamovible: Charles Aránguiz. El chileno es el alma del equipo y el que, hoy con Demirbay o Baumgartlinger a su lado, maneja los hilos desde el centro de la cancha.

El nivel exhibido por los tres durante esta campaña relegó al último lugar de la fila a Palacios, quien desde que llegó -en diciembre- a apenas jugó cuatro partidos (266 minutos) y no estuvo ni cerca de mostrar su mejor versión. Si alguno de los titulares es transferido en la ventana de mercado que se viene, el argentino tendrá más oportunidades. De lo contrario, probablemente deba seguir remando de atrás.

"No tenemos prisa con Palacios. La 2019/20 fue muy larga para él. Ahora se está adaptando a otro país, idioma, liga. No hay que tener prisa con los jóvenes. Debe adaptarse y entrar a un equipo que está funcionando. Estoy convencido de que triunfará", señaló recientemente el director deportivo de las aspirinas, Simon Rolfes, que dejó en claro que saben bien de lo que es capaz el joven argentino: "Exequiel nos puede ofrecer mucha precisión en la posesión de la pelota. Es un jugador de toque rápido. ‘Toque, toque, toque’".

Lo de Alario es más simple: no tiene espacio en el equipo porque no cuenta con las cualidades que busca Bosz. Bayer nunca juega con alguien estático arriba; el DT holandés se inclina por delanteros poco posicionales y rápidos para presionar la salida del rival.

Kevin Volland y Kai Havertz, los habituales titulares, se pueden acomodar tanto dentro como fuera del área, descargar, desbordar y hasta por momentos jugar de extremos, como cuando el ex- compartió cancha con ellos. A diferencia del Pipa, son atacantes con un poco más de recorrido y despliegue, que es lo que necesita un Leverkusen que muta tanto el esquema durante un mismo partido.

En ese sentido, aunque cuenta con otras tantas virtudes que supo aprovechar en varios de los 31 partidos (16 como titular) en los que dijo presente durante la actual temporada, y que incluso le alcanzaron para gritar la nada despreciable cifra de 10 goles, Alario corre con desventaja y difícilmente pueda ganarse un lugar en el equipo de un técnico al que le gusta jugar sin centrodelantero.

LA SELECCIÓN

La situación de Palacios y Alario no sólo inquieta a los futbolistas y a su entorno, sino también al técnico de la Selección argentina. Más allá de la compleja actualidad que viven, Lionel Scaloni tiene a ambos en sus planes y hasta dijo en varias oportunidades que el tucumano “puede ser fundamental” para su esquema.

"Sí que preocupa. No es un gran problema, pero nos gustaría que sobre todo juegue Exequiel, que acaba de cambiar de club y los primeros meses siempre son importantes, porque el cambio es grande. Con la juventud que tiene, necesitamos que juegue para saber cuál es la diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano”, aseguró Scaloni a finales de mayo, en declaraciones a Fox Sports, y remarcó: "Esperemos que cambie la situación. Sé que le tienen estima en el club, si no no hubieran pagado lo que pagaron por él”.

En cuanto al delantero, aclaró: “El caso de Alario es diferente. Él está acostumbrado a esta situación. Entra, sale, es un jugador que siempre da la talla cuando tiene que entrar. En cuanto a eso no ha cambiado mucho: es un jugador confiable al cien por cien. Esperemos que cambie la situación para los dos. Nos interesa que jueguen cuanto antes”.

EL FUTURO

Para buena parte de los jugadores latinoamericanos, y más cuando no se trata de Bayern Munich o , la Bundesliga puede ser el trampolín ideal para saltar a otros equipos más importantes de Europa. Para ello, primero es esencial consolidarse y destacarse en el fútbol alemán, algo que no consiguió Alario desde 2017 ni Palacios en este breve e interrumpido primer semestre.

Si bien la situación de ambos es completamente distinta, porque uno acaba de llegar y todavía se está amoldando y el otro ya está transitando su tercer año en el club, lo cierto es que los apellidos de ambos vuelven a generar ilusión en Núñez cada fin de semana que el Pipa es suplente o que Pala ni va al banco. La realidad, sin embargo, es muy distinta.

El Leverkusen pagó 17 millones de euros en diciembre por el pase de Palacios, que firmó contrato hasta junio de 2025. Todos en el club de las aspirinas apuestan a que complete su adaptación y que explote definitivamente, para transformarse en el nuevo dueño de la mitad de cancha. Nadie, ni el propio jugador, piensa en una hipotética salida a préstamo.

Respecto a Alario, la inestabilidad de cada temporada repercutió en su valuación de mercado, devaluándose año tras año. De los 24 millones de euros que desembolsó en su momento el club alemán, el santafesino pasó a valer poco más de la mitad, 13.5M, según información de transfermarkt. Con contrato hasta mediados del 2022, pero con ganas de empezar a ser titular, la puerta de salida se le podría abrir en el mercado de julio.

"Alario es un gran jugador. Estadísticamente hizo muchos goles y asistencias y siempre hay clubes interesados en él", admitió hace un par de semanas el secretario deportivo de Bayer, en una charla exclusiva con Goal . ¿Y el Pipa qué piensa? En declaraciones a Olé, no descartó nada: "Quiero seguir creciendo acá o, si se da la chance, ir a otro club en Europa. Pero lo tomo con mucha calma. Pienso en recuperarme bien para seguir dando lo mejor para el equipo. En este momento, para mí lo más importante en mi carrera es poder competir al máximo nivel".

La recta final de la Bundesliga, que empieza este sábado con el duelo ante el líder Bayern Munich, será clave tanto para el Leverkusen como para los dos jugadores argentinos, que buscarán terminar la temporada de la mejor manera o al menos jugando un poco más que hasta ahora.