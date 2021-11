¿Por qué no juega Radamel Falcao con el Rayo Vallecano ante el Real Madrid?

Luego de no entrar en los planes de Galatasaray, el futuro de Radamel Falcao era una de las grandes incógnitas del mercado de pases europeo. Y fue entonces cuando apareció el Rayo Vallecano, equipo que para sorpresa de todos anunció la contratación del Tigre.

El delantero colombiano, de esta manera, regresó a LaLiga, campeonato en el que tuvo una gran etapa cuando militaba en el Atlético de Madrid. Todos aguardaban con gran expectativa por el debut de Falcao con la camiseta del equipo de la capital española, el cual fue bastante positivo con cuatro goles en sus primeros partidos jugados, el más reciente ante el Barcelona que terminó en la salida de Ronald Koeman como entrenador culé.

Se esperaba que Falcao estuviera en el duelo ante Real Madrid, correspondiente a la Jornada 13 del campeonato local. Sin embargo, la presencia del goleador colombiano como titular en el Santiago Bernabeu no se pudo dar por algunas molestias físicas.

"Falcao cuando está bien está bien. Lo que pasa es que hoy viene con unas molestias que no habíamos dicho, pero viene con molestias y no va a salir de inicio. No está mal, pero viene un poco justo y no juega por eso, no lo queríamos meter de inicio por lo menos", explicó Unai Mendía, Asistente Técnico sobre la razón de la ausencia del delantero.

Mendía no decartó que el Tigre tengra algunos minutos durante el partido, sitaución de la que estará muy atenta la Selección Colombia a pocos días de una nueva jornada de Eliminatoria sudamericana.