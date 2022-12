Por qué no juega Onana con Camerún el Mundial Qatar 2022 y ha abandonado el torneo

El portero camerunés no jugó ante Serbia y aunque la Federación aseguró que estaba "suspendido temporalmente", finalmente dejó la concentración.

André Onana ya no forma parte de la concentración de Camerún en el Mundial Qatar 2022 y los Leones Indomables deberán afrontar lo que queda del certamen con 25 futbolistas y sólo dos porteros a disposición. El guardameta de Inter, que fue titular en la derrota por 1-0 en la primera jornada ante Suiza, de manera sorpresiva no entró en la lista de convocados del partido ante Serbia y finalmente este martes se confirmó que no seguirá con el plantel.

Según se conoció, luego del debut camerunés en la Copa del Mundo el arquero tuvo una fuerte discusión con el entrenador Rigobert Song sobre el estilo de juego del equipo. Onana pensaba que el conjunto africano debía jugar de otra manera y las discrepancias fueron tan fuertes y generaron una tensión tan grande que han acabado con el jugador fuera de la concentración.

Horas después del partido contra Serbia, en el que el futbolista no estuvo ni siquiera entre los suplentes, fue la propia Federación de Camerún la que hizo oficial la sanción: "Onana ha sido suspendido temporalmente y apartado del grupo por razones disciplinarias". En el mismo comunicado, ha reiterado su apoyo al seleccionador nacional, Rigobert Song.

Luego del texto de la FECAFOOT se especuló con la posibilidad de que el jugador siguiera formando parte de la delegación, pero horas después se confirmó la salida y a través de Instagram Onana emitió su propio comunicado, en el que contó su versión de la historia y dejó fuertes críticas para Song: "Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito. Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar".