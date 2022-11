Por qué no juega Memphis Depay el Senegal vs. Holanda del Mundial Qatar 2022

El jugador del Barcelona no es titular ante Senegal

Memphis Depay no es titular en el partido del debut de Holanda ante Senegal en el Mundial Qatar 2022. El delantero del Barcelona estará en el banquillo en el tercer partido del torneo.

SIGUE EN DIRECTO EL SENEGAL VS. PAÍSES BAJOS DEL MUNDIAL QATAR 2022

El motivo es simple: Memphis Depay no está al 100%. El propio seleccionador, Louis Van Gaal, ya visó de ello en la previa del partido. "He estado en contacto con Memphis durante su lesión y puse a varias personas sobre él para que pudieran verificar con precisión su proceso. Incluso se le inspeccionó en Amsterdam, pero la lesión ha impedido que llegue con el ritmo suficiente. Echaremos de menos que Memphis no juegue de inico", explicó.

Debido a esto, Van Gaal ha tenido que apostar por una delantera distinta. Este es el once del cuadro naranja: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, Berghuis; Gakpo, Bergwijn y Janssen.