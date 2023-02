Por qué no juega Mbappé hoy en el PSG vs. Bayern Múnich de la Champions League 2022-2023

Te contamos por qué Mbappé no juega ante el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes

El PSG y el Bayern de Múnich protagonizan en la ronda de los octavos de final la eliminatoria más deseada por los espectadores junto a la que juegan Real Madrid y Liverpool. En el encuentro de ida, que tiene lugar este martes en el Parque de los Príncipes, hay una gran ausencia en el once francés.

Kylian Mbappé no es titular en el partido ante el Bayern Múnich de ida de los octavos de final de la Champions League. El extremo francés llegaba muy justo tras sufrir una lesión hace apenas diez días en el bíceps femoral y finalmente no ha llegado para estar en el once. Aguardará su oportunidad en el banquillo.