¿Por qué no juega Marco Asensio el Japón vs. Selección España del Grupo E del Mundial Qatar 2022?

El delantero del Real Madrid, titular contra Costa Rica y Alemania, empezará el choque contra Japón en el banquillo.

Luis Enrique introduce cuatro cambios en el once con respecto al once que empató contra Alemania en la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022 para medirse a Japón. Y uno de ellos es Marco Asensio, que verá el inicio del partido desde el banquillo después de formar parte del once tanto contra Costa Rica como contra Alemania. En el estreno contra los 'ticos' anotó el segundo gol de España.

Luis Enrique es propenso mover mucho el once de un partido a otro y para este partido le toca salir del once a Asensio, cuyo sitio lo ocupará el extremo del Athletic Club Nico Williams.

Asensio, que empezó jugando poco en el Real Madrid a principio de temporada, y que acaba contrato con los blancos el mes de junio de 2023, ha ido ganando protagonismo con el paso de las jornadas en su club. Mientras que en la Selección, desde la última convocatoria en junio, Luis Enrique lo considera clave en sus listas.

Pero para este partido en el que España se juega el pase, ha decidido darle descanso.