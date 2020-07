¿Por qué no juega James Rodríguez con Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao?

Una vez más el estelar colombiano fue enviado al ostracismo por parte de Zinedine Zidane.

"Él está entrenando bien y vamos a ver cuándo le va a tocar jugar" fueron las palabras de Zinedine Zidane sobre James Rodríguez cuando se le preguntó por el futuro inmediato del colombiano luego del partido ante . Zizou reiteró que va a contar con toda su plantilla por la gran cantidad de partidos que le depara el calendario, pero no precisó cuál sería el momento en el que el '10' pudiera regresar a una titular del equipo blanco.

Esa oportunidad llegó en el juego anterior frente a la , luego de ocho largos meses de espera. Desafortunadamente para James no pudo mostrar su mejor dimensión y fue sustituido al minuto 78. Su balance fue positivo teniendo en cuenta la prolongada ausencia aunque para el técnico solo fue uno más del plantel.

Para los partidos ante y , James entró en la convocatoria de 23 jugadores aunque se auguraba que no sería titular y Zidane volvió a enviarlo al banquillo. Misma situación ocurrió ante el , luego del pronunciamiento del francés sobre las recientes declaraciones del cafetero: "Dice la verdad, quiere jugar más y es normal. Yo lo entiendo. Está aquí, está entrenando y vamos a seguir hasta el final de esta manera".

La ¿sorpresa? de esta jornada en la que el cuadro Blanco visitará San Mamés, fue la ausencia total del colombiano. Rodríguez no fue siquiera considerado para entrar en la convocatoria de 23 jugadores, pese a que Hazard era baja por lesión al igual que Varane. De esta manera Zidane prácticamente termina de sentenciar el futuro del colombiano para la próxima temporada, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación y enviando un mensaje más que claro y contundente al cucuteño.

El volante habló y ante la pregunta de las razones por qué no juega más seguido, respondió: "Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo".

A raíz de esto, el malestar en el país llegó a tal punto que Faustino Asprilla arremetió contra el director técnico francés con una fuerte frase sobre lo que él hubiese hecho: "Si fuera James Rodríguez, mando a Zidane a comer mierda".

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Zidane ha convocado a los siguientes 23 jugadores ante :

La probable formación del Real Madrid sería con: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric; Benzema, Isco.

ESTADÍSTICAS DE JAMES ESTA TEMPORADA