¿Por qué no juega Hazard el Clásico Real Madrid vs. Barcelona de LaLiga 2020-2021?

El belga vuelve a ausentarse en el encuentro de máxima rivalidad y ya es el cuarto que se pierde.

Eden Hazard sigue sin entrar en una convocatoria del Real Madrid. Todo apuntaba a que podría reaparecer ante el Barcelona en el Clásico que disputan los dos máximos enemigos deportivos y en el que podría decidirse la Liga, con permiso del Atlético y del Sevilla, pero el belga se ha quedado fuera de la lista.

Zidane explicó que "no está disponible" sin querer desvelar en la rueda de prensa previa si le convocaría o no, algo que finalmente no hizo. El técnico francés había argumentado que "no depende ni de una ni de otro, solo de las sensaciones de Hazard. Hay un proceso y luego están las sensaciones del jugador, nada más", en referencia a los cinco entrenamientos con el grupo ya realizados.

De este modo Hazard se perderá su cuarto Clásico consecutivo con la camiseta del Real Madrid, es decir, todos los posibles desde que fichara por el equipo blanco procedente del Chelsea . Se queda fuera como Carvajal, Ramos o Varane.

Habrá que esperar para saber si su ausencia en este duelo ante el Barcelona puede compensarse con la presencia para la vuelta de los cuartos de final de Champions League frente al Liverpool o si seguirá en el dique seco.