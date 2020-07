¿Por qué no juega Hazard el Athletic vs. Real Madrid y cuántos partidos se ha perdido ya esta temporada por lesión?

Sólo ha podido participar en 19 encuentros y no ha estado ante Getafe y Athletic por precaución.

Eden Hazard sigue sin terminar de arrancar ante el . Cuando el belga ya parecía recuperado de todas sus lesiones ha vuelto a caer y ya se ha perdido los dos últimos duelos del conjunto merengue ante el Getafe y el Athletic Club.

¿Por qué no juega Hazard el Athletic vs. Real Madrid?

Así lo explico Zidane en rueda de prensa: "Eden está teniendo estos días molestias y no queremos arriesgar nada, y él el primero. Ojalá que sea poca cosa y podamos verlo de nuevo antes del final. de la Liga Lleva tres o cuatro días fuera y espero que se pase rápido. Es el día a día, no sabemos nada más que es un golpe fuerte. Están ahí los que saben, los doctores y los fisios, hay gente muy competente. Es un golpe ante el y es cuestión de días. Lo de Hazard son las cosas que no queremos que pasen, eso es lo peor para mí. No sólo yo, aquí hay mucha gente que ayuda al jugador. Para Eden es su primer año y él quiere ayudar al equipo. Y cuando no puede hacerlo no está contento. No creo que tenga miedo, lo que quiere es estar bien para jugar. Si no se ve al 100% es un problema para él y para todos, porque le queremos a tope. Lo que espero es que en breve salgamos de eso".

¿Cuántos partidos se ha perdido ya esta temporada por lesión Hazard?

El ex del ya ha sufrido esta temporada tres lesiones que le han impedido empezar a ofrecer su mejor nivel en su primer año en el Real Madrid. El belga empezó con una lesión muscular que lo dejó fuera en la tres primeras jornadas ligueras y después tuvo una fisura en el pie y la referida lesión en el peroné que le obligó a pasar por el quirófano y que ahora le obliga a frenar por precaución.

Como consecuencia, sólo ha disputado 1.392 minutos esta temporada y apenas ha marcado un gol como merengue aunque sí ha repartido 7 asistencias. Zidane pide paciencia con él ante las dificultades externas que se ha encontrado.

Su calvario de lesiones ya le ha impedido jugar los partidos de contra , , , , Espanyol, , , Athletic en la ida y la vuelta, , , Valladolid, Atlético, , Barcelona, otra vez, y , mientras que por Liga de Campeones fue baja ante el Brujas y contra el (la ida de los octavos de final). Por , ausente ante Unionistas, y . Tampoco estuvo frente al conjunto che en las semifinales de la Supercopa de , ni contra el Atlético en la final.

En total, Hazard ya se ha perdido 23 partidos, más de los 19 en los que sí ha podido jugar y sólo en 2 se quedó sin minutos por decisión técnica. Unos números que están muy lejos de la ilusión que despertó su fichaje entre la afición del Real Madrid y que le ha impedido consagrarse como estrella.