¿Por qué no juega Duván Zapata ante Real Madrid en Champions League?

El Atalanta llega a Madrid con la obligación de salir a buscar el partido, los goles y la victoria para por lo menos llevar la serie ante los Merengues a otra definición más allá de los 90 minutos.

En el juego de ida, 'La Diosa' cayó en su casa ante el equipo de Zinedine Zidane, distancia que en la previa parece remontable, sin desconocer del poderío que tiene el equipo español.

Pese a la necesidad, Gian Piero Gasperini decidió no alinear al delantero colombiano Duván Zapata desde el vamos, como sí lo hizo con su compatriota Luis Fernando Muriel.

'El Toro' viene recuperándose de una molestia sufrida en el partido de ida ante los Blancos, que lo dejó al margen de algunos partidos en la Serie A, donde tampoco ha podido recuperar su lugar en el once inicial.

👥 Così in campo a Madrid!

⚡️ Here’s our #StartingXI to face @realmadrid!

Presented by @Plus500