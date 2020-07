Chicharito causa baja del Clásico del Tráfico vs LAFC por lesión

Hernández Balcazar sufrió una lesión de pantorilla en el entrenamiento de este jueves.

Ante la baja de Carlos Vela para el torneo is Back en Orlando, Javier Hernández era el principal atractivo con el para la competencia, pero principalmente para el Clásico del Tráfico vs LAFC. Sin embargo, no estará disponible para el encuentro.

Chicharito sufrió una lesión de pantorrilla durante el entrenamiento del jueves con los Galácticos donde el entrenador Guillermo Barros Schelotto definía la alineación final con la que encararía el encuentro.

En su debut en la competencia de verano, el canterano de marcó su primera anotación en el futbol de , que también le significó reivindicación luego de haber fallado un penal frente a .

Ahora el entrenador argentino buscará que Chicharito se encuentre en óptimas condiciones para el último partido en la fase de grupos ante , con la ilusión de poder meterse a la fase final del torneo que suma puntos para la temporada regular y entrega un pase a la próxima edición de la .