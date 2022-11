Por qué no juega Bono el Bélgica vs. Marruecos del Mundial Qatar 2022

Bono, portero de la selección de Marruecos y del Sevilla, no está jugando como titular en la segunda jornada del Mundial Qatar 2022 que el equipo africano está disputando ante Bélgica.

SIGUE EN DIRECTO EL BÉLGICA VS. MARRUECOS DEL MUNDIAL QATAR 2022

Por el momento se desconoce el motivo por el que Bono finalmente no está jugando. El portero del Sevilla estaba sobre el césped antes del partido y llegó a escuchar junto a sus compañeros el himno marroquí. Sin embargo, cuando empezó el partido, finalmente fue Munir quien estaba bajo palos y Bono no.

En algunas imágenes durante el pasamanos se ve a Bono con mal gesto, como si se encontrase mal y el la planilla de la FIFA sale como lesionado, por lo que uniendo ambos hechos, la opción de que se haya sentido indispuesto a última hora, crece. No obstante, la selección de Marruecos ha avisado del cambio de portero tras el pitido inicial pero no ha alegado motivo alguno.

تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي



Munir El Kajoui replaces Yassine Bounou for this match against Belgium