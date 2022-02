El Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid disputan este jueves una de las cuatro eliminatorias de los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único en San Mamés. Para este partido, el equipo blanco tendrá la baja de Karim Benzema, jugador que durante su carrera ha sido fundamental en los duelos ante los bilbaínos, pues les ha marcado 18 goles.

Por qué no juega Benzema en el Athletic Bilbao vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2021-2022

El jugador francés no estará en Bilbao por lesión. En el partido ante el Elche de Liga del pasado 23 de enero, Benzema notó unas molestias en el muslo de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido durante el segundo tiempo.



Esta semana, el jugador galo no se ha entrenado con el resto del grupo al no encontrarse en perfectas condiciones y finalmente no estará en el partido ante el equipo rojiblanco. El propio Ancelotti ya dejó claro en rueda de prensa que no iban a arriesgar con el jugador para este partido. Habrá que seguir su evolución para ver si llega al duelo ante el Granada de este domingo en el Bernabéu.