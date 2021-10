Ronald Koeman no saca a su joven estrella en el trascendental partido de Liga de Campeones.

No son pocos los aficionados del FC Barcelona que se preguntan por qué no juega Ansu Fati contra el Dinamo Kiev. Y es que el joven futbolista azulgrana es la gran esperanza del barcelonismo tras la salida de Leo Messi al PSG. Con un Barça en crisis futbolística e institucionalmente, la reaparición de Ansu ponía un poco de esperanza al presente de los culés. Sin embargo, para recibir a los ucranianos, el chico no será de la partida. Al menos no desde el inicio.

Por qué no juega Ansu Fati el Barcelona vs. Dinamo de Kiev de la Champions League 2021-2022

El Barcelona afronta este miércoles su tercer partido de fase de grupos en la presente edición de la UEFA Champions League . Y lo hace recibiendo al Dinamo de Kiev en el Camp Nou, en un duelo en el que los azulgrana confían en estrenar su casillero de puntos en la competición. Pero lo hacen sin su jugador en mejor forma, Ansu Fati.

Los de Ronald Koeman tienen varias bajas por lesión como Pedri González, que no se ha recuperado a tiempo para el duelo. Pero ese no es el caso de un Ansu Fati que ha vuelto ya de la suya y que lo ha hecho mostrando una muy buena versión. Sin embargo, es posible que Koeman quiera llevar de a poco al chico de 18 años y haya preferido darle descanso pensando en el Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid, por LaLiga. Seguramente, de hecho, el entrenador holandés le saque para disputar algunos minutos en la segunda parte.