Por qué no juega Ángel Di María ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

El Fideo no está entre los once elegidos para comenzar en el encuentro ante el conjunto ecuatoriano, GOAL te cuenta la razón.

Este jueves 7 de septiembre, desde las 21:00, Argentina comienza su defensa al título mundial. En el Más Monumental, enfrentará a Ecuador por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo en Norteamérica 2026.

Una vez conocido el equipo que paró Lionel Scaloni, se percibió que no estará un histórico, y campeón del mundo, desde la partida: Ángel Di María.

¿Cuándo juega la Selección argentina? La agenda del campeón del mundo para 2023:

POR QUÉ NO JUEGA ÁNGEL DI MARÍA VS. ECUADOR

El Fideo no jugará porque su lugar lo ocupará Nicolás González, el futbolista de Fiorentina que no pudo estar en Qatar 2022 por una lesión de último momento. No tiene ningún tipo de molestia física, es una decisión táctica del entrenador. De todos modos, estará en el banco de los suplentes esperando su oportunidad para ingresar.