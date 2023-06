Por qué no estuvo Martín Palermo en el partido homenaje de Juan Román Riquelme en La Bombonera

La fiesta del Román fue inolvidable, pero faltó uno de sus grandes socios, que no pudo llegar por su compromiso con Platense.

Juan Román Riquelme tuvo su merecido partido homenaje con La Bombonera llena, excompañeros de Boca y de la Selección argentina y la presencia estelar de Lionel Messi. Sin embargo, a la fiesta le faltó otro de los superhéroes que tuvo el club en su época dorada: Martín Palermo.

Si bien durante años, incluso cuando compartían plantel, la relación no era la mejor, lo cierto es que en los últimos tiempos solucionaron aquellas diferencias y, sin ser amigos, mantienen un vínculo de respeto. Pero los compromisos laborales del Titán hicieron imposible que llegue al templo azul y oro, donde tuvo su propia despedida hace 2012 y a la cual no fue invitado el 10. "Solo invité a mis amigos", dijo el goleador en aquellos días, aunque luego se arrepintió y admitió que "fue una lástima" no haberlo convocado.

Pocas horas antes de la celebración de Román, Platense visitó a Arsenal en el Viaducto. Y después del triunfo por 2-0 del Calamar, Palermo explicó que "son 18.10 (el encuentro terminó 17.30) y todavía no nos hemos ido, hasta que terminen los chicos de bañarse. La verdad que creo que por los tiempos se sabía que para mí iba a ser difícil estar ahí y acompañarlo a Román en su despedida".

Otro que no pudo estar fue Guillermo Barros Schelotto, quien debió viajar a Estados Unidos por una cuestión familiar, aunque en su caso estuvo representado por su hermano Gustavo.